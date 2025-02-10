Рейтинг@Mail.ru
Правительство обновило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/kabmin-1998462129.html
Правительство обновило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке
Правительство обновило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке - РИА Новости, 10.02.2025
Правительство обновило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке
Кабмин утвердил расширенный перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке в государственной системе "Честный знак" - расширение охватит несколько... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:17:00+03:00
2025-02-10T17:17:00+03:00
россия
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853692637_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_1dec8bff8a04ccc5672ba1bf890d6be5.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Кабмин утвердил расширенный перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке в государственной системе "Честный знак" - расширение охватит несколько товарных групп, следует из соответствующего распоряжения правительства. Согласно документу, с 1 марта 2025 года обязательная маркировка будет введена для отдельных видов бакалейной и другой пищевой продукции в потребительской упаковке - это специи, приправы, чипсы, сухарики, гренки, попкорн, а также соусы, хлебцы и кукурузные палочки. Тогда же начнется обязательная маркировка косметики и бытовой химии. В эти категории вошли мыло и моющие средства, дезодоранты, средства для волос и бритья, средства для макияжа и ухода за кожей, а также зубные пасты и другие средства. С 1 марта обязательные требования маркировки также будут введены для отдельных видов смазочных материалов и автомобильных жидкостей, в их число входят автомобильные масла и антикоррозийные покрытия, тормозные жидкости и антифризы. Следующий этап введения обязательной маркировки стартует 1 сентября. В перечень товаров попадут молочные напитки с фруктовыми добавками – так называемое фруктовое молоко; детские игрушки для детей до 15 лет (кроме трехколесных велосипедов и воздушных шаров), а также ряд строительных материалов - сухие строительные смеси, гипс, известь, герметики, монтажные пены и так далее. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.
https://ria.ru/20250110/videoigry-1993109283.html
https://ria.ru/20241214/tovary-1989236238.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853692637_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_9271017698a4bbdd43f2afdba7cd69e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
Правительство обновило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке

Кабмин утвердил расширенный перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Кабмин утвердил расширенный перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке в государственной системе "Честный знак" - расширение охватит несколько товарных групп, следует из соответствующего распоряжения правительства.
Согласно документу, с 1 марта 2025 года обязательная маркировка будет введена для отдельных видов бакалейной и другой пищевой продукции в потребительской упаковке - это специи, приправы, чипсы, сухарики, гренки, попкорн, а также соусы, хлебцы и кукурузные палочки. Тогда же начнется обязательная маркировка косметики и бытовой химии. В эти категории вошли мыло и моющие средства, дезодоранты, средства для волос и бритья, средства для макияжа и ухода за кожей, а также зубные пасты и другие средства.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
В Госдуме рассказали о проекте по маркировке видеоигр
10 января, 13:54
С 1 марта обязательные требования маркировки также будут введены для отдельных видов смазочных материалов и автомобильных жидкостей, в их число входят автомобильные масла и антикоррозийные покрытия, тормозные жидкости и антифризы.
Следующий этап введения обязательной маркировки стартует 1 сентября. В перечень товаров попадут молочные напитки с фруктовыми добавками – так называемое фруктовое молоко; детские игрушки для детей до 15 лет (кроме трехколесных велосипедов и воздушных шаров), а также ряд строительных материалов - сухие строительные смеси, гипс, известь, герметики, монтажные пены и так далее.
Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
В Госдуму внесли проект о переработке немаркированных товаров
14 декабря 2024, 17:54
 
РоссияГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала