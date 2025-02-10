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Правительство в Израиле назвало условие постоянного прекращения огня в Газе - РИА Новости, 10.02.2025
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17:05 10.02.2025 (обновлено: 17:19 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/izrail-1998458321.html
Правительство в Израиле назвало условие постоянного прекращения огня в Газе
Правительство в Израиле назвало условие постоянного прекращения огня в Газе - РИА Новости, 10.02.2025
Правительство в Израиле назвало условие постоянного прекращения огня в Газе
Израиль заинтересован в постоянном прекращении огня в секторе Газе, но это возможно лишь после освобождения всех заложников, ликвидации власти палестинского... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:05:00+03:00
2025-02-10T17:19:00+03:00
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 фев - РИА Новости. Израиль заинтересован в постоянном прекращении огня в секторе Газе, но это возможно лишь после освобождения всех заложников, ликвидации власти палестинского движения ХАМАС и дерадикализации палестинского анклава, заявил в понедельник официальный представитель израильского правительства Дэвид Менцер."Мы привержены тому, чтобы вернуть всех заложников ... мы не закончим эту войну, пока не достигнем всех ее целей. ... Конечно, нашей конечной целью является постойное прекращение огня. ХАМАС при этом не должен оставаться у власти в Газе, анклав должен быть демилитаризован и дерадикализован", - заявил Менцер на брифинге для журналистов.При этом спикер кабмина отметил, что на прошлой неделе в США начались консультации по поводу второго этапа соглашения между Израилем и ХАМАС, который предусматривает окончание войны и полный вывод израильских войск из сектора Газа наряду с освобождением всех заложников.Также известно, что израильская переговорная группа в выходные посетила Катар, где проходят переговоры с посредниками по сектору Газа. При этом неизвестно, обсуждали ли переговорщики детали второго этапа сделки по Газе.
https://ria.ru/20250208/hamas-1998112780.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сша, катар
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, США, Катар
Правительство в Израиле назвало условие постоянного прекращения огня в Газе

Постоянное прекращение огня в Газе возможно при ликвидации власти ХАМАС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВид на район Яффо в Тель-Авиве
Вид на район Яффо в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Вид на район Яффо в Тель-Авиве. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 фев - РИА Новости. Израиль заинтересован в постоянном прекращении огня в секторе Газе, но это возможно лишь после освобождения всех заложников, ликвидации власти палестинского движения ХАМАС и дерадикализации палестинского анклава, заявил в понедельник официальный представитель израильского правительства Дэвид Менцер.
"Мы привержены тому, чтобы вернуть всех заложников ... мы не закончим эту войну, пока не достигнем всех ее целей. ... Конечно, нашей конечной целью является постойное прекращение огня. ХАМАС при этом не должен оставаться у власти в Газе, анклав должен быть демилитаризован и дерадикализован", - заявил Менцер на брифинге для журналистов.
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При этом спикер кабмина отметил, что на прошлой неделе в США начались консультации по поводу второго этапа соглашения между Израилем и ХАМАС, который предусматривает окончание войны и полный вывод израильских войск из сектора Газа наряду с освобождением всех заложников.
Также известно, что израильская переговорная группа в выходные посетила Катар, где проходят переговоры с посредниками по сектору Газа. При этом неизвестно, обсуждали ли переговорщики детали второго этапа сделки по Газе.
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