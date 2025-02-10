https://ria.ru/20250210/izrail-1998458321.html

Правительство в Израиле назвало условие постоянного прекращения огня в Газе

Правительство в Израиле назвало условие постоянного прекращения огня в Газе - РИА Новости, 10.02.2025

Правительство в Израиле назвало условие постоянного прекращения огня в Газе

Израиль заинтересован в постоянном прекращении огня в секторе Газе, но это возможно лишь после освобождения всех заложников, ликвидации власти палестинского... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T17:05:00+03:00

2025-02-10T17:05:00+03:00

2025-02-10T17:19:00+03:00

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

сша

катар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905467860_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_34af1fa13bd940e53edb30215e1a0355.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 фев - РИА Новости. Израиль заинтересован в постоянном прекращении огня в секторе Газе, но это возможно лишь после освобождения всех заложников, ликвидации власти палестинского движения ХАМАС и дерадикализации палестинского анклава, заявил в понедельник официальный представитель израильского правительства Дэвид Менцер."Мы привержены тому, чтобы вернуть всех заложников ... мы не закончим эту войну, пока не достигнем всех ее целей. ... Конечно, нашей конечной целью является постойное прекращение огня. ХАМАС при этом не должен оставаться у власти в Газе, анклав должен быть демилитаризован и дерадикализован", - заявил Менцер на брифинге для журналистов.При этом спикер кабмина отметил, что на прошлой неделе в США начались консультации по поводу второго этапа соглашения между Израилем и ХАМАС, который предусматривает окончание войны и полный вывод израильских войск из сектора Газа наряду с освобождением всех заложников.Также известно, что израильская переговорная группа в выходные посетила Катар, где проходят переговоры с посредниками по сектору Газа. При этом неизвестно, обсуждали ли переговорщики детали второго этапа сделки по Газе.

https://ria.ru/20250208/hamas-1998112780.html

https://ria.ru/20250210/konflikt-1915630213.html

израиль

сша

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сша, катар