https://ria.ru/20250210/islandiya-1998508498.html
FT: в Исландии призвали возобновить переговоры о вступлении в ЕС
FT: в Исландии призвали возобновить переговоры о вступлении в ЕС - РИА Новости, 10.02.2025
FT: в Исландии призвали возобновить переговоры о вступлении в ЕС
Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир заявила, что исландцам стоит поддержать возобновление переговоров о вступлении в ЕС по позитивным экономическим... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T22:38:00+03:00
2025-02-10T22:38:00+03:00
2025-02-10T22:38:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир заявила, что исландцам стоит поддержать возобновление переговоров о вступлении в ЕС по позитивным экономическим причинам, а не потому, что их пугает "бряцание оружием" президента США Дональда Трампа в Арктике, сообщает газета Financial Times. "Исландцам стоит проголосовать за возобновление переговоров о вступлении в ЕС не потому, что их пугает бряцание оружием Дональда Трампа в Арктике, а по позитивным экономическим причинам", - говорится в публикации со ссылкой на премьера Исландии, которая дала интервью газете. Она также отметила, что хочет, чтобы правительство Исландии добилось прогресса по "внутренним" вопросам, таким как жилье, социальное обеспечение и экономика, прежде чем переходить к дебатам по ЕС. Фростадоттир заявила, что Исландия надеется и впредь оставаться "посередине" между США и Европой в геополитическом плане.
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в мире, исландия, сша, арктика, дональд трамп, евросоюз
В мире, Исландия, США, Арктика, Дональд Трамп, Евросоюз
FT: в Исландии призвали возобновить переговоры о вступлении в ЕС
FT: премьер Исландии Фростадоттир призвала начать переговоры о вступлении в ЕС