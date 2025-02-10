В Ингушетии два ребенка насмерть отравились угарным газом
В Ингушетии два ребенка погибли от отравления угарным газом в частном доме
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 10 фев – РИА Новости. Два ребенка скончались в результате отравления угарным газом в частном доме в селе в Назрановском районе Ингушетии, сообщило региональное ГУМЧС РФ.
"Отравление угарным газом в сельском поселении Экажево, улица Балаева…. В результате данного происшествия пострадали двое детей. Пострадавшие после доставления в детскую республиканскую клиническую больницу города Назрань скончались", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что прибывшие на место специалисты "Газпром Межрегионгаз-Назрань" установили неисправность системы вытяжки газового водонагревателя в ванной комнате.
СУСК РФ по региону проводит по факту отравления детей проверку, по его данным, погибшим было шесть и девять лет, они скончались в больнице, не приходя в сознание.
Прокуратура региона сообщила, что проверку организовал и прокурор Ингушетии Андрей Васильченко. "Прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования, а также дана оценка исполнения требований законодательства о несовершеннолетних. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отмечает ведомство.
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