https://ria.ru/20250210/ingushetiya-1998512321.html

В Ингушетии два ребенка насмерть отравились угарным газом

В Ингушетии два ребенка насмерть отравились угарным газом - РИА Новости, 10.02.2025

В Ингушетии два ребенка насмерть отравились угарным газом

Два ребенка скончались в результате отравления угарным газом в частном доме в селе в Назрановском районе Ингушетии, сообщило региональное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T23:34:00+03:00

2025-02-10T23:34:00+03:00

2025-02-10T23:50:00+03:00

происшествия

назрановский район

россия

назрань

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НАЛЬЧИК, 10 фев – РИА Новости. Два ребенка скончались в результате отравления угарным газом в частном доме в селе в Назрановском районе Ингушетии, сообщило региональное ГУМЧС РФ. "Отравление угарным газом в сельском поселении Экажево, улица Балаева…. В результате данного происшествия пострадали двое детей. Пострадавшие после доставления в детскую республиканскую клиническую больницу города Назрань скончались", - говорится в сообщении. Отмечается, что прибывшие на место специалисты "Газпром Межрегионгаз-Назрань" установили неисправность системы вытяжки газового водонагревателя в ванной комнате.СУСК РФ по региону проводит по факту отравления детей проверку, по его данным, погибшим было шесть и девять лет, они скончались в больнице, не приходя в сознание.Прокуратура региона сообщила, что проверку организовал и прокурор Ингушетии Андрей Васильченко. "Прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования, а также дана оценка исполнения требований законодательства о несовершеннолетних. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20250204/tuva-1997262010.html

https://ria.ru/20250203/dagestan-1997197117.html

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происшествия, назрановский район, россия, назрань, республика ингушетия