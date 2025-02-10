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Россиянам хотят запретить давать детям необычные имена
Россиянам хотят запретить давать детям необычные имена - РИА Новости, 10.02.2025
Россиянам хотят запретить давать детям необычные имена
Депутаты Госдумы подготовили законопроект об ограничении на нестандартные имена для детей, сообщила первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T23:00:00+03:00
2025-02-10T23:00:00+03:00
2025-02-10T23:00:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы подготовили законопроект об ограничении на нестандартные имена для детей, сообщила первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Ее слова приводит Москва 24.Отмечается, что инициатива предусматривает утверждение списка разрешенных имен."Надо защищать детей от того, что они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками", — заявила политик.В январе вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") сообщил, что направил обращение в Минтруда РФ с предложением позволить несовершеннолетнему менять имя из-за травли, даже без разрешения родителей.Ранее в пресс-службе столичного управления ЗАГС рассказали РИА Новости, что в 2024 году в Москве более 900 мальчиков и порядка 400 девочек получили двойные, тройные и четверные имена.
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россия, общество, госдума рф, татьяна буцкая
Россия, Общество, Госдума РФ, Татьяна Буцкая
Россиянам хотят запретить давать детям необычные имена
В ГД разработали проект закона об ограничении на нестандартные имена для детей