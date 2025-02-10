https://ria.ru/20250210/imena-1998510001.html

Россиянам хотят запретить давать детям необычные имена

Россиянам хотят запретить давать детям необычные имена - РИА Новости, 10.02.2025

Россиянам хотят запретить давать детям необычные имена

Депутаты Госдумы подготовили законопроект об ограничении на нестандартные имена для детей, сообщила первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T23:00:00+03:00

2025-02-10T23:00:00+03:00

2025-02-10T23:00:00+03:00

россия

общество

госдума рф

татьяна буцкая

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155759/88/1557598896_0:218:2867:1830_1920x0_80_0_0_c5491f24ee7525138a78b647dad90dfe.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы подготовили законопроект об ограничении на нестандартные имена для детей, сообщила первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Ее слова приводит Москва 24.Отмечается, что инициатива предусматривает утверждение списка разрешенных имен."Надо защищать детей от того, что они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками", — заявила политик.В январе вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") сообщил, что направил обращение в Минтруда РФ с предложением позволить несовершеннолетнему менять имя из-за травли, даже без разрешения родителей.Ранее в пресс-службе столичного управления ЗАГС рассказали РИА Новости, что в 2024 году в Москве более 900 мальчиков и порядка 400 девочек получили двойные, тройные и четверные имена.

https://ria.ru/20250128/familiya-1756739370.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, госдума рф, татьяна буцкая