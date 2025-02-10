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ИИ-помощники не заменят рекрутеров в ближайшем будущем, заявил разработчик - РИА Новости, 10.02.2025
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04:24 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/ii-1998328184.html
ИИ-помощники не заменят рекрутеров в ближайшем будущем, заявил разработчик
ИИ-помощники не заменят рекрутеров в ближайшем будущем, заявил разработчик - РИА Новости, 10.02.2025
ИИ-помощники не заменят рекрутеров в ближайшем будущем, заявил разработчик
Голосовые помощники с искусственным интеллектом в ближайшее время не смогут заменить профессиональных рекрутеров, которые проводят отбор во время первого... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T04:24:00+03:00
2025-02-10T04:24:00+03:00
технологии
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Голосовые помощники с искусственным интеллектом в ближайшее время не смогут заменить профессиональных рекрутеров, которые проводят отбор во время первого звонка, рассказал РИА Новости коммерческий директор разработчика голосовых помощников Neuro.net Александр Лошкарев. "В тех случаях, когда компании нужно найти кандидата на узконаправленную позицию, всегда используется труд именно профессионального рекрутера, который на первом звонке проводит полноценный отбор на следующий этап собеседования. В ближайшем будущем полная замена профессиональных рекрутеров на ИИ-помощников не предвидится. Вместе с тем, борьба за соискателя среди рекрутинговых агентств в нише линейного персонала будет все больше и больше обостряться", - сказал Лошкарев. Однако автоматизация процесса подбора персонала все же идет. Голосовые помощники используются в подборе линейного персонала и при массовом наборе - в тех случаях, когда за короткий срок рекрутеру нужно закрыть десятки или сотни вакансий, объяснил эксперт. Например, так могут нанимать грузчиков, кассиров, администраторов торгового зала, охранников и курьеров, а также операторов контакт-центра. Лошкарев рассказал, что роботы могут провести первичное собеседование, определить квалификацию соискателя для каждой позиции, а также записать на очное собеседование и потом напомнить о нем. Кроме этого, ИИ-агенты способны оценить потенциального кандидата: подходит ли опыт соискателя под определенную должность, его образование, пожелания по окладной части и так далее. Если голосовой помощник разработан с помощью кода, то компания может настроить его гибко под свои требования. "ИИ может в десятки раз быстрее человека обработать полученную информацию, сделать аналитический вывод, совершить тысячи звонков одновременно. Это позволяет рекрутерам получить новые инструменты в погоне за кандидатом. Скорость работы с анкетами является ключевыми метриками в сфере рекрутинга - в этом случае счет идет на минуты. В связи с этим ИИ не только позволяет автоматизировать процесс подбора, но и в целом является неотъемлемой частью аналитики, первичного отбора и, в итоге, записи на очное собеседование", - добавил Лошкарев.
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технологии
Технологии
ИИ-помощники не заменят рекрутеров в ближайшем будущем, заявил разработчик

Разработчик Лошкарев: ИИ-помощники не заменят рекрутеров в ближайшем будущем

CC0 / / Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
CC0 / /
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Голосовые помощники с искусственным интеллектом в ближайшее время не смогут заменить профессиональных рекрутеров, которые проводят отбор во время первого звонка, рассказал РИА Новости коммерческий директор разработчика голосовых помощников Neuro.net Александр Лошкарев.
"В тех случаях, когда компании нужно найти кандидата на узконаправленную позицию, всегда используется труд именно профессионального рекрутера, который на первом звонке проводит полноценный отбор на следующий этап собеседования. В ближайшем будущем полная замена профессиональных рекрутеров на ИИ-помощников не предвидится. Вместе с тем, борьба за соискателя среди рекрутинговых агентств в нише линейного персонала будет все больше и больше обостряться", - сказал Лошкарев.
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Однако автоматизация процесса подбора персонала все же идет. Голосовые помощники используются в подборе линейного персонала и при массовом наборе - в тех случаях, когда за короткий срок рекрутеру нужно закрыть десятки или сотни вакансий, объяснил эксперт. Например, так могут нанимать грузчиков, кассиров, администраторов торгового зала, охранников и курьеров, а также операторов контакт-центра.
Лошкарев рассказал, что роботы могут провести первичное собеседование, определить квалификацию соискателя для каждой позиции, а также записать на очное собеседование и потом напомнить о нем. Кроме этого, ИИ-агенты способны оценить потенциального кандидата: подходит ли опыт соискателя под определенную должность, его образование, пожелания по окладной части и так далее. Если голосовой помощник разработан с помощью кода, то компания может настроить его гибко под свои требования.
"ИИ может в десятки раз быстрее человека обработать полученную информацию, сделать аналитический вывод, совершить тысячи звонков одновременно. Это позволяет рекрутерам получить новые инструменты в погоне за кандидатом. Скорость работы с анкетами является ключевыми метриками в сфере рекрутинга - в этом случае счет идет на минуты. В связи с этим ИИ не только позволяет автоматизировать процесс подбора, но и в целом является неотъемлемой частью аналитики, первичного отбора и, в итоге, записи на очное собеседование", - добавил Лошкарев.
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