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В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 10.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:11 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/herson-1998506403.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 10.02.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Новые взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T22:11:00+03:00
2025-02-10T22:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсон
херсонская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в понедельник "Общественное" уже сообщало о взрывах в Херсоне. "В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области объявлена воздушная тревога. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250210/vzryvy-1998506027.html
https://ria.ru/20250210/kharkov-1998502585.html
россия
херсон
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россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Херсонская область , Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее в понедельник "Общественное" уже сообщало о взрывах в Херсоне.
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"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области объявлена воздушная тревога.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонХерсонская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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