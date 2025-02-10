https://ria.ru/20250210/granitsa-1998490176.html

Flightradar: британский самолет-разведчик пролетел вдоль границы с Россией

Flightradar: британский самолет-разведчик пролетел вдоль границы с Россией - РИА Новости, 10.02.2025

Flightradar: британский самолет-разведчик пролетел вдоль границы с Россией

Британский самолет-разведчик пролетел в воздушном пространстве Финляндии вдоль границы с Россией, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle со ссылкой на... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T19:31:00+03:00

2025-02-10T19:31:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Британский самолет-разведчик пролетел в воздушном пространстве Финляндии вдоль границы с Россией, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle со ссылкой на данные Flightradar. "В настоящее время в воздушном пространстве Финляндии летит разведывательный самолет ВВС Великобритании", - говорится в материале. Как уточняет Yle со ссылкой на данные Flightradar, самолет RC-135W Rivet Joint вылетел с авиабазы в Уоддингтоне. В воздушном пространстве Финляндии самолет летит с юга на север вблизи границы с Россией.По информации Yle, RC-135W Rivet Joint предназначен для радиоэлектронной разведки и может, среди прочего, обнаруживать радиолокационные сигналы и анализировать трафик связи. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250207/finljandija-1997867621.html

https://ria.ru/20250109/samolet-1993025205.html

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