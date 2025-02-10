Рейтинг@Mail.ru
Flightradar: британский самолет-разведчик пролетел вдоль границы с Россией - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 10.02.2025 (обновлено: 19:41 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/granitsa-1998490176.html
Flightradar: британский самолет-разведчик пролетел вдоль границы с Россией
Flightradar: британский самолет-разведчик пролетел вдоль границы с Россией - РИА Новости, 10.02.2025
Flightradar: британский самолет-разведчик пролетел вдоль границы с Россией
Британский самолет-разведчик пролетел в воздушном пространстве Финляндии вдоль границы с Россией, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle со ссылкой на... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T19:31:00+03:00
2025-02-10T19:41:00+03:00
россия
финляндия
москва
нато
в мире
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396783_0:605:2048:1757_1920x0_80_0_0_bd89ebd0b31d96b04bd47c8d8390777b.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Британский самолет-разведчик пролетел в воздушном пространстве Финляндии вдоль границы с Россией, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle со ссылкой на данные Flightradar. "В настоящее время в воздушном пространстве Финляндии летит разведывательный самолет ВВС Великобритании", - говорится в материале. Как уточняет Yle со ссылкой на данные Flightradar, самолет RC-135W Rivet Joint вылетел с авиабазы в Уоддингтоне. В воздушном пространстве Финляндии самолет летит с юга на север вблизи границы с Россией.По информации Yle, RC-135W Rivet Joint предназначен для радиоэлектронной разведки и может, среди прочего, обнаруживать радиолокационные сигналы и анализировать трафик связи. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250207/finljandija-1997867621.html
https://ria.ru/20250109/samolet-1993025205.html
россия
финляндия
москва
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396783_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_710a9589effd76ab2032fa0879f3d10a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, финляндия, москва, нато, в мире, великобритания
Россия, Финляндия, Москва, НАТО, В мире, Великобритания
Flightradar: британский самолет-разведчик пролетел вдоль границы с Россией

Flightradar: британский самолет-разведчик пролетел у границы Финляндии с Россией

© @KainuunRaja/XЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© @KainuunRaja/X
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Британский самолет-разведчик пролетел в воздушном пространстве Финляндии вдоль границы с Россией, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle со ссылкой на данные Flightradar.
"В настоящее время в воздушном пространстве Финляндии летит разведывательный самолет ВВС Великобритании", - говорится в материале.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Финляндия воздвигла железный занавес на границе с Россией, заявил посол
7 февраля, 04:21
Как уточняет Yle со ссылкой на данные Flightradar, самолет RC-135W Rivet Joint вылетел с авиабазы в Уоддингтоне. В воздушном пространстве Финляндии самолет летит с юга на север вблизи границы с Россией.
По информации Yle, RC-135W Rivet Joint предназначен для радиоэлектронной разведки и может, среди прочего, обнаруживать радиолокационные сигналы и анализировать трафик связи.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Самолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135V Rivet Joint - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Американский разведывательный самолет пролетел вблизи российской границы
9 января, 22:46
 
РоссияФинляндияМоскваНАТОВ миреВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала