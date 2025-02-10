https://ria.ru/20250210/gosuslugi-1998381836.html
МВД предупредило о мошенниках, обзванивающих пользователей "Госуслуг"
МВД предупредило о мошенниках, обзванивающих пользователей "Госуслуг" - РИА Новости, 10.02.2025
МВД предупредило о мошенниках, обзванивающих пользователей "Госуслуг"
Только мошенники могут звонить под предлогом обновить аккаунт на портале "Госуслуги", предупредило управление по организации борьбы с противоправным... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:39:00+03:00
2025-02-10T12:39:00+03:00
2025-02-10T22:11:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Только мошенники могут звонить под предлогом обновить аккаунт на портале "Госуслуги", предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "Продолжают фиксироваться звонки мошенников под предлогом обновления аккаунта на портале "Госуслуги". В большинстве случаев конечная цель злоумышленников — получение СМС-кода, необходимого для восстановления доступа к учетной записи", — говорится в сообщении. Отмечается, что "Госуслуги" используют более 110 миллионов человек. Для того чтобы обзвонить всех за месяц, потребовалась бы огромная команда операторов, которая насчитывала бы почти 7,5 тысячи сотрудников. В МВД пояснили, что это экономически и организационно невозможно воплотить в жизнь.Портал использует для информирования личный кабинет. При этом рассылки происходят с одних и тех же адресов, напомнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250209/mvd-1998240603.html
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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
МВД предупредило о мошенниках, обзванивающих пользователей "Госуслуг"
МВД: мошенники пользуются предлогом обновления аккаунта на "Госуслугах"
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Только мошенники могут звонить под предлогом обновить аккаунт на портале "Госуслуги", предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Продолжают фиксироваться звонки мошенников под предлогом обновления аккаунта на портале "Госуслуги". В большинстве случаев конечная цель злоумышленников — получение СМС-кода, необходимого для восстановления доступа к учетной записи", — говорится в сообщении.
Отмечается, что "Госуслуги" используют более 110 миллионов человек. Для того чтобы обзвонить всех за месяц, потребовалась бы огромная команда операторов, которая насчитывала бы почти 7,5 тысячи сотрудников. В МВД пояснили, что это экономически и организационно невозможно воплотить в жизнь.
Портал использует для информирования личный кабинет. При этом рассылки происходят с одних и тех же адресов, напомнили в ведомстве.