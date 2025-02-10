https://ria.ru/20250210/gosduma-1998479282.html
Госдума рассмотрит ратификацию договора с Белоруссией до конца февраля
Госдума рассмотрит ратификацию договора с Белоруссией до конца февраля - РИА Новости, 10.02.2025
Госдума рассмотрит ратификацию договора с Белоруссией до конца февраля
Госдума до конца февраля рассмотрит законопроект о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сообщил... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T18:22:00+03:00
2025-02-10T18:22:00+03:00
2025-02-10T18:22:00+03:00
политика
белоруссия
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_0:23:3051:1739_1920x0_80_0_0_46a8b84ed3e0a7f0f3fc6f83b3834075.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Госдума до конца февраля рассмотрит законопроект о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин. "Законопроект о его ратификации будет рассмотрен Государственной Думой в приоритетном порядке до конца февраля", - сказал Володин, слова которого приводят на сайте Госдумы. По его словам, в условиях вызовов и угроз, с которыми сталкивается Союзное государство, вопросы обеспечения общей безопасности приобретают ключевое значение. "Важно сделать все для защиты суверенитета России и Беларуси. Это залог успешного развития наших стран и благополучия граждан", - добавил председатель Госдумы. Володин также отметил, что Совет Госдумы направил в рассылку и включил законопроект в число приоритетных для рассмотрения в феврале.
https://ria.ru/20250205/dogovor-1997587167.html
https://ria.ru/20250116/peskov-1994003706.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_7d79508b6087e2f5685b195dc18f649e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, белоруссия, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Политика, Белоруссия, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Госдума рассмотрит ратификацию договора с Белоруссией до конца февраля
Володин: Госдума до конца февраля рассмотрит договор о безопасности с РБ