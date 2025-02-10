https://ria.ru/20250210/gosduma-1998479282.html

Госдума рассмотрит ратификацию договора с Белоруссией до конца февраля

Госдума рассмотрит ратификацию договора с Белоруссией до конца февраля - РИА Новости, 10.02.2025

Госдума рассмотрит ратификацию договора с Белоруссией до конца февраля

Госдума до конца февраля рассмотрит законопроект о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сообщил... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T18:22:00+03:00

2025-02-10T18:22:00+03:00

2025-02-10T18:22:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Госдума до конца февраля рассмотрит законопроект о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин. "Законопроект о его ратификации будет рассмотрен Государственной Думой в приоритетном порядке до конца февраля", - сказал Володин, слова которого приводят на сайте Госдумы. По его словам, в условиях вызовов и угроз, с которыми сталкивается Союзное государство, вопросы обеспечения общей безопасности приобретают ключевое значение. "Важно сделать все для защиты суверенитета России и Беларуси. Это залог успешного развития наших стран и благополучия граждан", - добавил председатель Госдумы. Володин также отметил, что Совет Госдумы направил в рассылку и включил законопроект в число приоритетных для рассмотрения в феврале.

https://ria.ru/20250205/dogovor-1997587167.html

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политика, белоруссия, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф