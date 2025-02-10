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Госдума рассмотрит ратификацию договора с Белоруссией до конца февраля - РИА Новости, 10.02.2025
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18:22 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/gosduma-1998479282.html
Госдума рассмотрит ратификацию договора с Белоруссией до конца февраля
Госдума рассмотрит ратификацию договора с Белоруссией до конца февраля - РИА Новости, 10.02.2025
Госдума рассмотрит ратификацию договора с Белоруссией до конца февраля
Госдума до конца февраля рассмотрит законопроект о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сообщил... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T18:22:00+03:00
2025-02-10T18:22:00+03:00
политика
белоруссия
россия
вячеслав володин
владимир путин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Госдума до конца февраля рассмотрит законопроект о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин. "Законопроект о его ратификации будет рассмотрен Государственной Думой в приоритетном порядке до конца февраля", - сказал Володин, слова которого приводят на сайте Госдумы. По его словам, в условиях вызовов и угроз, с которыми сталкивается Союзное государство, вопросы обеспечения общей безопасности приобретают ключевое значение. "Важно сделать все для защиты суверенитета России и Беларуси. Это залог успешного развития наших стран и благополучия граждан", - добавил председатель Госдумы. Володин также отметил, что Совет Госдумы направил в рассылку и включил законопроект в число приоритетных для рассмотрения в феврале.
https://ria.ru/20250205/dogovor-1997587167.html
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политика, белоруссия, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Политика, Белоруссия, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Госдума рассмотрит ратификацию договора с Белоруссией до конца февраля

Володин: Госдума до конца февраля рассмотрит договор о безопасности с РБ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Госдума до конца февраля рассмотрит законопроект о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин.
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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5 февраля, 18:12
"Законопроект о его ратификации будет рассмотрен Государственной Думой в приоритетном порядке до конца февраля", - сказал Володин, слова которого приводят на сайте Госдумы.
По его словам, в условиях вызовов и угроз, с которыми сталкивается Союзное государство, вопросы обеспечения общей безопасности приобретают ключевое значение.
"Важно сделать все для защиты суверенитета России и Беларуси. Это залог успешного развития наших стран и благополучия граждан", - добавил председатель Госдумы.
Володин также отметил, что Совет Госдумы направил в рассылку и включил законопроект в число приоритетных для рассмотрения в феврале.
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16 января, 14:30
 
ПолитикаБелоруссияРоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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