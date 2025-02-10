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В Госдуме назвали заявление Зеленского о давлении на Россию невежеством - РИА Новости, 10.02.2025
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13:03 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/gosduma-1998388066.html
В Госдуме назвали заявление Зеленского о давлении на Россию невежеством
В Госдуме назвали заявление Зеленского о давлении на Россию невежеством - РИА Новости, 10.02.2025
В Госдуме назвали заявление Зеленского о давлении на Россию невежеством
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал невежеством заявление Владимира Зеленского о давлении на Россию. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T13:03:00+03:00
2025-02-10T13:03:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал невежеством заявление Владимира Зеленского о давлении на Россию. Ранее Зеленский заявил, что для завершения конфликта на Украине в 2025 году есть все возможности, если у США и ЕС хватит сил "заставить" Россию. Он также выступил за то, чтобы США совместно с Евросоюзом усилили давление на Россию, в первую очередь санкционное. "Россия более тысячи лет живет под западным давлением, которое периодически переходит в "горячую фазу". Если Зеленский об этом не знал, то это редкостное невежество. В последние три года США и ЕС, можно сказать, "резьбу сорвали" в давлении на Россию, но больших успехов не достигли", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Зеленский сейчас играет роль патриота, который якобы борется за интересы страны всеми силами, в том числе привлекая зарубежные, а по факту обманывает украинский народ, создавая видимость заботы о населении. "И хотя Запад давно обозначил свою позицию по участию в конфликте, Зеленский почему-то думает, что именно сейчас для него должны сделать исключение", - добавил депутат. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро". Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20250210/tramp-1998278492.html
https://ria.ru/20250210/dialog-1998328815.html
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россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий белик, в мире, госдума рф
Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Белик, В мире, Госдума РФ
В Госдуме назвали заявление Зеленского о давлении на Россию невежеством

Депутат Белик назвал призыв Зеленского усилить давление на Россию невежеством

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал невежеством заявление Владимира Зеленского о давлении на Россию.
Ранее Зеленский заявил, что для завершения конфликта на Украине в 2025 году есть все возможности, если у США и ЕС хватит сил "заставить" Россию. Он также выступил за то, чтобы США совместно с Евросоюзом усилили давление на Россию, в первую очередь санкционное.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Полный разворот: Трамп теперь хочет сделать Украину частью Америки
Вчера, 08:00
"Россия более тысячи лет живет под западным давлением, которое периодически переходит в "горячую фазу". Если Зеленский об этом не знал, то это редкостное невежество. В последние три года США и ЕС, можно сказать, "резьбу сорвали" в давлении на Россию, но больших успехов не достигли", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, Зеленский сейчас играет роль патриота, который якобы борется за интересы страны всеми силами, в том числе привлекая зарубежные, а по факту обманывает украинский народ, создавая видимость заботы о населении.
"И хотя Запад давно обозначил свою позицию по участию в конфликте, Зеленский почему-то думает, что именно сейчас для него должны сделать исключение", - добавил депутат.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
"Силы Зеленского": в Раде раскрыли, в какую ловушку попал Трамп на Украине
Вчера, 04:43
Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского об утраченных территориях
5 февраля, 10:00
 
РоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий БеликВ миреГосдума РФ
 
 
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