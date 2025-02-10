https://ria.ru/20250210/gosduma-1998337866.html
Госдума и правительство обсудят вопросы по Стратегии развития образования
Госдума и правительство обсудят вопросы по Стратегии развития образования - РИА Новости, 10.02.2025
Госдума и правительство обсудят вопросы по Стратегии развития образования
Госдума совместно с правительством РФ планируют предметно обсудить вопросы, которые связаны с разработкой Стратегии развития образования, заявил председатель... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T08:18:00+03:00
2025-02-10T08:18:00+03:00
2025-02-10T08:18:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Госдума совместно с правительством РФ планируют предметно обсудить вопросы, которые связаны с разработкой Стратегии развития образования, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Вначале повышается качество образования. Затем на этой основе развиваются технологии, растёт экономика — страна укрепляет свои позиции. И наоборот: государство теряет их, когда снижается уровень образования. Подчеркну, именно сначала повышение качества образования, а только потом развитие технологий и рост экономики. Планируем вместе с правительством предметно обсудить вопросы, связанные с разработкой Стратегии развития образования", - написал он в Telegram-канале. Володин отметил, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин, проводя заседание Совета по науке и образованию, уделил большое внимание решению проблемных вопросов в сфере образования. По его словам, профильные министерства, рассказывая о ситуации с кадрами в образовании, говорили, "что у них всё хорошо", но только учитывали совместителей, а также тех, кто, пройдя переквалификацию, преподаёт несколько несмежных предметов, что "не даёт объективной картины". "Именно об этом сказал президент в ходе разговора и озвучил данные, приведя в пример нехватку учителей математики (33,2%) и физики (24,1%), дефицит которых ежегодно растёт на протяжении последних восьми лет. Ещё одна проблема: количество молодых педагогов составляет всего около 10% от общего числа преподавателей. В то же время доля учителей старше 65 лет выше. Спасибо им и низкий поклон за то, что они продолжают работать. Их просто некем будет заменить в случае, если они решат уйти", - добавил Володин. Он подчеркнул, что накопились вопросы в системе образования, поэтому важно подойти к рассматриваемой теме объективно и самокритично. "Поймём, в чём проблема, — придёт и решение. Жду ваших предложений по обсуждаемой теме. Она непростая", - заключил Володин.
https://ria.ru/20250107/gosduma-1992737909.html
https://ria.ru/20250209/postuplenie-1795992750.html
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общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Госдума и правительство обсудят вопросы по Стратегии развития образования
Володин: ГД и правительство обсудят вопросы по Стратегии развития образования
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Госдума совместно с правительством РФ планируют предметно обсудить вопросы, которые связаны с разработкой Стратегии развития образования, заявил председатель
Госдумы Вячеслав Володин.
"Вначале повышается качество образования. Затем на этой основе развиваются технологии, растёт экономика — страна укрепляет свои позиции. И наоборот: государство теряет их, когда снижается уровень образования. Подчеркну, именно сначала повышение качества образования, а только потом развитие технологий и рост экономики. Планируем вместе с правительством предметно обсудить вопросы, связанные с разработкой Стратегии развития образования", - написал он в Telegram-канале.
Володин
отметил, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин
, проводя заседание Совета по науке и образованию, уделил большое внимание решению проблемных вопросов в сфере образования.
По его словам, профильные министерства, рассказывая о ситуации с кадрами в образовании, говорили, "что у них всё хорошо", но только учитывали совместителей, а также тех, кто, пройдя переквалификацию, преподаёт несколько несмежных предметов, что "не даёт объективной картины".
"Именно об этом сказал президент в ходе разговора и озвучил данные, приведя в пример нехватку учителей математики (33,2%) и физики (24,1%), дефицит которых ежегодно растёт на протяжении последних восьми лет. Ещё одна проблема: количество молодых педагогов составляет всего около 10% от общего числа преподавателей. В то же время доля учителей старше 65 лет выше. Спасибо им и низкий поклон за то, что они продолжают работать. Их просто некем будет заменить в случае, если они решат уйти", - добавил Володин.
Он подчеркнул, что накопились вопросы в системе образования, поэтому важно подойти к рассматриваемой теме объективно и самокритично.
"Поймём, в чём проблема, — придёт и решение. Жду ваших предложений по обсуждаемой теме. Она непростая", - заключил Володин.