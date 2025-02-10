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Мэр Горловки сообщил о повреждении жилых домов из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 10.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:26 10.02.2025 (обновлено: 17:30 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/gorlovka-1998464304.html
Мэр Горловки сообщил о повреждении жилых домов из-за обстрела ВСУ
Мэр Горловки сообщил о повреждении жилых домов из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 10.02.2025
Мэр Горловки сообщил о повреждении жилых домов из-за обстрела ВСУ
Ряд домов в Горловке повреждены в результате обстрела украинскими военными, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:26:00+03:00
2025-02-10T17:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 10 фев – РИА Новости. Ряд домов в Горловке повреждены в результате обстрела украинскими военными, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие обстрела жилого массива "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) с позиций украинских террористов зафиксированы повреждения ряда домов", - написал Приходько в Telegram-канале. Согласно данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ выпустили по Горловке семь снарядов калибром 155 миллиметров почти за два часа, с 13.45 до 15.30. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250206/gorlovka-1997709111.html
https://ria.ru/20250209/gorlovka-1998248174.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, НАТО
Мэр Горловки сообщил о повреждении жилых домов из-за обстрела ВСУ

Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ был поврежден жилмассив

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРазбитое окно дома
Разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Разбитое окно дома. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 фев – РИА Новости. Ряд домов в Горловке повреждены в результате обстрела украинскими военными, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие обстрела жилого массива "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) с позиций украинских террористов зафиксированы повреждения ряда домов", - написал Приходько в Telegram-канале.
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Согласно данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ выпустили по Горловке семь снарядов калибром 155 миллиметров почти за два часа, с 13.45 до 15.30.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтиролНАТО
 
 
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