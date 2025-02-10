https://ria.ru/20250210/gorlovka-1998381215.html
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 10.02.2025
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в результате обстрела Горловки ДНР украинскими войсками, при атаке дрона ВСУ в центре города повреждено одно из предприятий, сообщил в... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:36:00+03:00
2025-02-10T12:36:00+03:00
2025-02-10T12:36:00+03:00
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 10 фев – РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела Горловки ДНР украинскими войсками, при атаке дрона ВСУ в центре города повреждено одно из предприятий, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, в 01.20 и 11.30 мск украинские войска выпустили по два снаряда калибром 155 миллиметров, в том числе два кассетных, по Никитовскому и Центрально-Городскому районам города. "В результате украинской вооруженной агрессии в поселке Майский ранен мирный житель Горловки", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Приходько, ночью украинский беспилотник атаковал одно из предприятий в центре Горловки. "Повреждены инфраструктура и автотранспортное средство", - уточнил мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250209/gorlovka-1998248174.html
https://ria.ru/20250206/gorlovka-1997709111.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель