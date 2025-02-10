https://ria.ru/20250210/google-1998325543.html
Россиян предупредили о новом инструменте Google для контроля пользователей
Россиян предупредили о новом инструменте Google для контроля пользователей - РИА Новости, 10.02.2025
Россиян предупредили о новом инструменте Google для контроля пользователей
Google планирует разрешить рекламодателям применять фингерпринтинг, это означает, что компания продолжает усиливать контроль над пользователями, заявил РИА... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T02:52:00+03:00
2025-02-10T02:52:00+03:00
2025-02-10T05:49:00+03:00
технологии
антон немкин (депутат)
google
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150927/47/1509274705_0:150:3008:1842_1920x0_80_0_0_a7b93732d230f5d1006545f5c09917c5.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Google планирует разрешить рекламодателям применять фингерпринтинг, это означает, что компания продолжает усиливать контроль над пользователями, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин."Google планирует разрешить рекламодателям применять фингерпринтинг — технологию, которая идентифицирует устройства пользователей путем анализа их программного и аппаратного обеспечения. Этот метод рассматривается как замена сторонним cookie-файлам для отслеживания активности в интернете", — рассказал Немкин. Депутат напомнил о позиции британского регулятора ICO, который заявлял, что фингерпринтинг фактически лишает пользователей возможности контролировать обработку своих данных."Применение фингерпринтинга еще раз подчеркивает, что компания продолжает усиливать контроль над пользователями, не уделяя должного внимания вопросам приватности. Google неоднократно обвиняли в незаконном сборе данных, и эта технология, очевидно, станет очередным инструментом в маркетинговых стратегиях, направленных на максимизацию прибыли, а не на защиту интересов пользователей", — отметил Немкин.Депутат напомнил о том, что ранее Google предупреждал о рисках, связанных с этой технологией, заявляя, что она негативно сказывается на прозрачности и пользовательском выборе."Тем не менее, компания изменила свою позицию, несмотря на многочисленную критику за нарушение конфиденциальности. Например, против корпорации ранее был подан коллективный иск, в котором утверждалось, что Google отслеживал поведение пользователей в режиме "инкогнито" браузера Chrome", — заключил он.
https://ria.ru/20250205/google-1997433283.html
https://ria.ru/20250131/google-1996719474.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150927/47/1509274705_177:0:2833:1992_1920x0_80_0_0_08b81489f6f57b48b521c99c7af8c997.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, антон немкин (депутат), google, госдума рф
Технологии, Антон Немкин (депутат), Google, Госдума РФ
Россиян предупредили о новом инструменте Google для контроля пользователей
Депутат Немкин: Google планирует разрешить фингерпринтинг рекламодателям
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Google планирует разрешить рекламодателям применять фингерпринтинг, это означает, что компания продолжает усиливать контроль над пользователями, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
«
"Google
планирует разрешить рекламодателям применять фингерпринтинг — технологию, которая идентифицирует устройства пользователей путем анализа их программного и аппаратного обеспечения. Этот метод рассматривается как замена сторонним cookie-файлам для отслеживания активности в интернете", — рассказал Немкин
.
Депутат напомнил о позиции британского регулятора ICO, который заявлял, что фингерпринтинг фактически лишает пользователей возможности контролировать обработку своих данных.
"Применение фингерпринтинга еще раз подчеркивает, что компания продолжает усиливать контроль над пользователями, не уделяя должного внимания вопросам приватности. Google неоднократно обвиняли в незаконном сборе данных, и эта технология, очевидно, станет очередным инструментом в маркетинговых стратегиях, направленных на максимизацию прибыли, а не на защиту интересов пользователей", — отметил Немкин.
Депутат напомнил о том, что ранее Google предупреждал о рисках, связанных с этой технологией, заявляя, что она негативно сказывается на прозрачности и пользовательском выборе.
"Тем не менее, компания изменила свою позицию, несмотря на многочисленную критику за нарушение конфиденциальности. Например, против корпорации ранее был подан коллективный иск, в котором утверждалось, что Google отслеживал поведение пользователей в режиме "инкогнито" браузера Chrome", — заключил он.