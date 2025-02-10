https://ria.ru/20250210/gladkov-1998488437.html

Гладков и Файзуллин обсудили модернизацию ЖКХ в Белгородской области

Гладков и Файзуллин обсудили модернизацию ЖКХ в Белгородской области - РИА Новости, 10.02.2025

Гладков и Файзуллин обсудили модернизацию ЖКХ в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что обсудил с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T19:15:00+03:00

2025-02-10T19:15:00+03:00

2025-02-10T19:15:00+03:00

белгородская область

белгородская область

губкин

старый оскол

ирек файзуллин

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858487_0:185:2000:1310_1920x0_80_0_0_0c5124d21af7db70d09ea96749399dd9.jpg

БЕЛГОРОД, 10 фев – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что обсудил с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным ключевые шаги в рамках модернизации объектов ЖКХ на территории региона, а также ход работ по восстановлению пострадавших из-за обстрелов ВСУ объектов и план мероприятий по новому нацпроекту "Инфраструктура для жизни". "Одна из главных тем совещания — строительство и реконструкция очистных сооружений в Губкине, Старом Осколе и Белгороде. Обсудили применение новых подходов и технологий в восстановлении домов, социальной инфраструктуры: детских садов, школ и больниц, повреждённых в результате обстрелов врага, а также ход капремонта и строительства жилья, модернизацию коммунальной сетей", — сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. В рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" в Белгородской области в 2025 году планируется провести мероприятия по реконструкции очистных сооружений канализации городов Белгород, Старый Оскол и Губкин, что позволит не только повысить эффективность работы существующих механизмов, но и увеличить их пропускную способность, что особенно актуально в условиях увеличения нагрузки на коммунальные сети. По данным регионального правительства, на данный момент в Белгородской области проведён капитальный ремонт жилья для 4 254 семей. Также новое жильё получили 3 526 семей. Были завершены работы в четырех котельных и 119 многоквартирных домах. Особое внимание власти региона уделяют восстановлению социальной инфраструктуры. Детские сады, школы и больницы, которые пострадали в результате обстрелов, активно ремонтируются. Данные работы проводятся с целью обеспечения доступа детей к образовательным услугам и предоставления качественной медицинской помощи населению. "Важным аспектом восстановления повреждённого жилья является совершенствование подходов и технологий. Применение современных строительных материалов и инновационных методов позволит ускорить процесс восстановления и повысить его эффективность, а также улучшить качество вновь возводимых объектов", - отметили в правительстве Белгородской области. В регионе продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры за счёт Фонда национального благосостояния, планируется проведение строительства и капитальный ремонт объектов ЖКХ. В регионе широко применяются и другие инструменты "Инфраструктурного меню". В прошлом году за счёт специальных казначейских кредитов в регион было поставлено 89 автобусов.

https://ria.ru/20250210/gladkov-1998373059.html

https://ria.ru/20250206/gladkov-1997826969.html

белгородская область

губкин

старый оскол

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, губкин, старый оскол, ирек файзуллин, вячеслав гладков