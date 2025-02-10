https://ria.ru/20250210/germaniya-1998441843.html

В ФРГ расследуют появление неизвестных дронов у авиабазы с солдатами ВСУ

В ФРГ расследуют появление неизвестных дронов у авиабазы с солдатами ВСУ - РИА Новости, 10.02.2025

В ФРГ расследуют появление неизвестных дронов у авиабазы с солдатами ВСУ

Управление уголовной полиции немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн начало расследование в связи с появлением неизвестных дронов у казармы авиабазы... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T15:52:00+03:00

2025-02-10T15:52:00+03:00

2025-02-10T15:53:00+03:00

в мире

шлезвиг-гольштейн

северное море

германия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Управление уголовной полиции немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн начало расследование в связи с появлением неизвестных дронов у казармы авиабазы бундесвера, где ведется подготовка украинских военных, подтвердила РИА Новости представительница полиции. Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документ бундесвера сообщила, что неизвестные дроны появились у казармы авиабазы бундесвера в Швезинге в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. В Швезинге расположен центр подготовки зенитно-ракетных войск бундесвера, где проходят обучение немецкие и украинские военнослужащие. По данным газеты, с 9 по 29 января у казармы авиабазы недалеко от Хузума на побережье Северного моря было зафиксировано шесть инцидентов с неопознанными дронами. Как сообщила газета, проводится расследование по подозрению в шпионаже. "Мы можем подтвердить, что управление уголовной полиции земли Шлезвиг-Гольштейн проверяет инциденты, о которых сообщил бундесвер, и начало расследование",- сообщила пресс-секретарь полиции. Других подробностей в полиции не предоставили, ссылаясь на текущее расследование. Ранее глава нового единого оперативного командования бундесвера Александер Зольфранк сообщил об усилении "враждебной активности" в отношении военных объектов на территории Германии, в том числе упомянув появление беспилотников "над районами, где их на самом деле быть не должно".

https://ria.ru/20250209/germanija-1998282162.html

https://ria.ru/20250206/frg-1997655311.html

шлезвиг-гольштейн

северное море

германия

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в мире, шлезвиг-гольштейн, северное море, германия, украина, вооруженные силы украины