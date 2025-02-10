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Дело о геноциде народов СССР в Мурманской области поступило в суд - РИА Новости, 10.02.2025
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13:43 10.02.2025 (обновлено: 13:52 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/genotsid-1998399787.html
Дело о геноциде народов СССР в Мурманской области поступило в суд
Дело о геноциде народов СССР в Мурманской области поступило в суд - РИА Новости, 10.02.2025
Дело о геноциде народов СССР в Мурманской области поступило в суд
Дело о геноциде народов СССР в Мурманской области поступило в мурманский областной суд, первое заседание назначено на 24 февраля, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T13:43:00+03:00
2025-02-10T13:52:00+03:00
ссср
мурманская область
происшествия
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МУРМАНСК, 10 фев – РИА Новости. Дело о геноциде народов СССР в Мурманской области поступило в мурманский областной суд, первое заседание назначено на 24 февраля, сообщили РИА Новости в суде."Дело поступило. Первое судебное заседание назначено на 24 февраля в 14.30", - сообщил собеседник агентства.Ранее стало известно, что прокуратура Мурманской области направила в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Мурманской области в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении.
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ссср
мурманская область
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ссср, мурманская область, происшествия
СССР, Мурманская область, Происшествия
Дело о геноциде народов СССР в Мурманской области поступило в суд

Заседание по делу геноцида народов СССР в Мурманской области пройдет 24 февраля

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МУРМАНСК, 10 фев – РИА Новости. Дело о геноциде народов СССР в Мурманской области поступило в мурманский областной суд, первое заседание назначено на 24 февраля, сообщили РИА Новости в суде.
"Дело поступило. Первое судебное заседание назначено на 24 февраля в 14.30", - сообщил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что прокуратура Мурманской области направила в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Мурманской области в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении.
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