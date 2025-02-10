https://ria.ru/20250210/genotsid-1998399787.html

Дело о геноциде народов СССР в Мурманской области поступило в суд

Дело о геноциде народов СССР в Мурманской области поступило в суд - РИА Новости, 10.02.2025

Дело о геноциде народов СССР в Мурманской области поступило в суд

Дело о геноциде народов СССР в Мурманской области поступило в мурманский областной суд, первое заседание назначено на 24 февраля, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T13:43:00+03:00

2025-02-10T13:43:00+03:00

2025-02-10T13:52:00+03:00

ссср

мурманская область

происшествия

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МУРМАНСК, 10 фев – РИА Новости. Дело о геноциде народов СССР в Мурманской области поступило в мурманский областной суд, первое заседание назначено на 24 февраля, сообщили РИА Новости в суде."Дело поступило. Первое судебное заседание назначено на 24 февраля в 14.30", - сообщил собеседник агентства.Ранее стало известно, что прокуратура Мурманской области направила в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Мурманской области в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250201/zakharova-1996768301.html

ссср

мурманская область

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2025

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ссср, мурманская область, происшествия