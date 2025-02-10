https://ria.ru/20250210/gazprom-1998474281.html

В руководстве "Газпрома" произошли кадровые изменения

В руководстве "Газпрома" произошли кадровые изменения - РИА Новости, 10.02.2025

В руководстве "Газпрома" произошли кадровые изменения

Кадровые изменения состоялись в руководстве "Газпрома", начальником департамента 715 – по управлению персоналом – стал бывший замначальника этого департамента... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T18:01:00+03:00

2025-02-10T18:01:00+03:00

2025-02-10T18:03:00+03:00

политика

жкх

александр шагов

газпром

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Кадровые изменения состоялись в руководстве "Газпрома", начальником департамента 715 – по управлению персоналом – стал бывший замначальника этого департамента Александр Шагов, а должность замруководителя аппарата правления – начальника управления 127 занял Антон Мухин, который ранее был первым заместителем начальника этого управления, их предшественники вышли на пенсию, сообщил "Газпром". "В руководстве ПАО "Газпром" состоялись кадровые изменения. Начальником департамента 715 назначен Александр Шагов", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Уточняется, что Шагов работает в структуре "Газпрома" с 2010 года, предыдущая должность – заместитель начальника департамента 715 – начальник управления. А Елена Касьян, ранее возглавлявшая департамент 715, освобождена от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию. "Заместителем руководителя аппарата правления – начальником управления 127 назначен Антон Мухин", – также сообщили в компании. Он работает в структуре "Газпрома" с 2002 года, предыдущая должность – первый замначальника управления 127. Галина Тарасова, ранее работавшая заместителем руководителя аппарата правления – начальником управления 127, освобождена от занимаемой должности также в связи с выходом на пенсию, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250113/gazprom-1993489883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, жкх, александр шагов, газпром