В ООП рассказали о новом плане управления сектором Газа
Член ООП аль-Ахмед: Газой может управлять Организация освобождения Палестины
© AP Photo / Ramez HabboubДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
© AP Photo / Ramez Habboub
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
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КАИР, 10 фев - РИА Новости. Выработана формула управления сектором Газа под руководством Организации освобождения Палестины (ООП), сообщил РИА Новости член исполкома ООП Аззам аль-Ахмед.
"Недавно была выработана формула управления сектором Газа под руководством Организации освобождения Палестины, в ее основе лежит формирование рабочей группы, которую возглавит вице-премьер (палестинского правительства – ред.) по делам сектора Газа", - сказал аль-Ахмед.
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Член исполкома ООП подчеркнул, что по замыслу эта рабочая группа должна стать неотъемлемой частью палестинского правительства.
"Сектор Газа и Западный берег, включая Восточный Иерусалим – столицу желанного палестинского государства, являются единой политической и географической единицей. Управление ими должно быть единым и неделимым под руководством ООП и Палестинской национальной администрации", - отметил политик.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялось пять обменов. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
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