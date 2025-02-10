https://ria.ru/20250210/gaza-1998482347.html

В ООП рассказали о новом плане управления сектором Газа

В ООП рассказали о новом плане управления сектором Газа - РИА Новости, 10.02.2025

В ООП рассказали о новом плане управления сектором Газа

Выработана формула управления сектором Газа под руководством Организации освобождения Палестины (ООП), сообщил РИА Новости член исполкома ООП Аззам аль-Ахмед. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T18:34:00+03:00

2025-02-10T18:34:00+03:00

2025-02-10T18:41:00+03:00

организация освобождения палестины

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

в мире

израиль

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КАИР, 10 фев - РИА Новости. Выработана формула управления сектором Газа под руководством Организации освобождения Палестины (ООП), сообщил РИА Новости член исполкома ООП Аззам аль-Ахмед."Недавно была выработана формула управления сектором Газа под руководством Организации освобождения Палестины, в ее основе лежит формирование рабочей группы, которую возглавит вице-премьер (палестинского правительства – ред.) по делам сектора Газа", - сказал аль-Ахмед.Член исполкома ООП подчеркнул, что по замыслу эта рабочая группа должна стать неотъемлемой частью палестинского правительства."Сектор Газа и Западный берег, включая Восточный Иерусалим – столицу желанного палестинского государства, являются единой политической и географической единицей. Управление ими должно быть единым и неделимым под руководством ООП и Палестинской национальной администрации", - отметил политик.С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялось пять обменов. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.

https://ria.ru/20250205/tramp-1997407843.html

https://ria.ru/20250208/gaza-1998192571.html

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восточный иерусалим

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организация освобождения палестины, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире, израиль, восточный иерусалим, ливан, палестинская национальная администрация, хамас