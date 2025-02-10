https://ria.ru/20250210/gaz-1998497430.html
Эксперт объяснил рост цен на газ в Европе
Эксперт объяснил рост цен на газ в Европе - РИА Новости, 10.02.2025
Эксперт объяснил рост цен на газ в Европе
Биржевые цены на газ в Европе растут на фоне опасений по заполнению подземных хранилищ газа (ПХГ) к следующему отопительному сезону, прокомментировал РИА... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T20:31:00+03:00
2025-02-10T20:31:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе растут на фоне опасений по заполнению подземных хранилищ газа (ПХГ) к следующему отопительному сезону, прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник впервые с 8 февраля 2023 года превысили 620 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. "Цены на газ растут на фоне вопросов относительно будущего сезона заполнения ПХГ Европы, текущий уровень упал ниже 50%, что в отсутствие транзита газа через Украину может осложнить процесс", – отметил Скрябин. "Также не помогает и климатический фактор – похолодание в последние дни", – добавил он. Ранее эксперты Института энергетики и финансов отмечали, что в феврале-марте в зависимости от погоды будет "съедено" еще 12-20 миллиардов кубометров запасов. На 1 апреля их уровень должен составить от 34% до 42%, тогда как в 2024 году было 61%, уточняли они. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
https://ria.ru/20250210/tseny-1998370768.html
https://ria.ru/20250208/gaz-1998111332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, европа, украина
Экономика, Цены на нефть, Европа, Украина
Эксперт объяснил рост цен на газ в Европе
Аналитик Скрябин: цены на газ в Европе растут на опасениях по заполнению ПХГ
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе растут на фоне опасений по заполнению подземных хранилищ газа (ПХГ) к следующему отопительному сезону, прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Биржевые цены на газ в Европе
в понедельник впервые с 8 февраля 2023 года превысили 620 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
«
"Цены на газ растут на фоне вопросов относительно будущего сезона заполнения ПХГ Европы, текущий уровень упал ниже 50%, что в отсутствие транзита газа через Украину
может осложнить процесс", – отметил Скрябин.
"Также не помогает и климатический фактор – похолодание в последние дни", – добавил он.
Ранее эксперты Института энергетики и финансов отмечали, что в феврале-марте в зависимости от погоды будет "съедено" еще 12-20 миллиардов кубометров запасов. На 1 апреля их уровень должен составить от 34% до 42%, тогда как в 2024 году было 61%, уточняли они.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.