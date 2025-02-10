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Газопровод построят в Новой Москве к концу 2025 г - РИА Новости, 10.02.2025
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https://ria.ru/20250210/gaz-1998389707.html
Газопровод построят в Новой Москве к концу 2025 г
Газопровод построят в Новой Москве к концу 2025 г - РИА Новости, 10.02.2025
Газопровод построят в Новой Москве к концу 2025 г
Новый газопровод построят в районе Вороново Троицкого и Новомосковского административных округов в Москве к концу 2025 года, он прослужит городу более 40 лет,... РИА Новости, 10.02.2025
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москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
новомосковский административный округ
москва
новая москва
мосгаз
гасан гасангаджиев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Новый газопровод построят в районе Вороново Троицкого и Новомосковского административных округов в Москве к концу 2025 года, он прослужит городу более 40 лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Троицком и Новомосковском административных округах столицы продолжают реализацию программы развития сети газопроводов. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к строительству необходимой для этого инфраструктуры в районе Вороново... Завершить строительство планируют в конце 2025 года. Новый газопровод прослужит городу более 40 лет", - говорится в сообщении. Как уточнил генеральный директор "Мосгаза" Гасан Гасангаджиев, при строительстве нового участка газопровода используют современные полиэтиленовые трубы. Они обладают высокой прочностью, долговечностью и устойчивостью к перепадам температур, а также повышенной гибкостью, что позволяет адаптировать трассу к особенностям рельефа. "Данный газопровод будет одним из звеньев газовой сети ТиНАО, отвечающей за транспортировку голубого топлива непосредственно до потребителей", - пояснил Гасангаджиев.
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городское хозяйство москвы, новомосковский административный округ, москва, новая москва, мосгаз, гасан гасангаджиев
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Новомосковский административный округ, Москва, Новая Москва, Мосгаз, Гасан Гасангаджиев
Газопровод построят в Новой Москве к концу 2025 г

В трех административных округах Москвы построят новый газопровод к концу 2025 г

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Новый газопровод построят в районе Вороново Троицкого и Новомосковского административных округов в Москве к концу 2025 года, он прослужит городу более 40 лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Троицком и Новомосковском административных округах столицы продолжают реализацию программы развития сети газопроводов. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к строительству необходимой для этого инфраструктуры в районе Вороново... Завершить строительство планируют в конце 2025 года. Новый газопровод прослужит городу более 40 лет", - говорится в сообщении.
Как уточнил генеральный директор "Мосгаза" Гасан Гасангаджиев, при строительстве нового участка газопровода используют современные полиэтиленовые трубы. Они обладают высокой прочностью, долговечностью и устойчивостью к перепадам температур, а также повышенной гибкостью, что позволяет адаптировать трассу к особенностям рельефа.
"Данный газопровод будет одним из звеньев газовой сети ТиНАО, отвечающей за транспортировку голубого топлива непосредственно до потребителей", - пояснил Гасангаджиев.
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