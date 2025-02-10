https://ria.ru/20250210/gaz-1998389707.html

Газопровод построят в Новой Москве к концу 2025 г

Газопровод построят в Новой Москве к концу 2025 г - РИА Новости, 10.02.2025

Газопровод построят в Новой Москве к концу 2025 г

Новый газопровод построят в районе Вороново Троицкого и Новомосковского административных округов в Москве к концу 2025 года, он прослужит городу более 40 лет,... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T13:11:00+03:00

2025-02-10T13:11:00+03:00

2025-02-10T13:11:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

новомосковский административный округ

москва

новая москва

мосгаз

гасан гасангаджиев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152151/87/1521518791_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_3f573c3a5c6e2c0a8d7d49c4f7b65a13.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Новый газопровод построят в районе Вороново Троицкого и Новомосковского административных округов в Москве к концу 2025 года, он прослужит городу более 40 лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Троицком и Новомосковском административных округах столицы продолжают реализацию программы развития сети газопроводов. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к строительству необходимой для этого инфраструктуры в районе Вороново... Завершить строительство планируют в конце 2025 года. Новый газопровод прослужит городу более 40 лет", - говорится в сообщении. Как уточнил генеральный директор "Мосгаза" Гасан Гасангаджиев, при строительстве нового участка газопровода используют современные полиэтиленовые трубы. Они обладают высокой прочностью, долговечностью и устойчивостью к перепадам температур, а также повышенной гибкостью, что позволяет адаптировать трассу к особенностям рельефа. "Данный газопровод будет одним из звеньев газовой сети ТиНАО, отвечающей за транспортировку голубого топлива непосредственно до потребителей", - пояснил Гасангаджиев.

https://ria.ru/20250210/arenda-1998342812.html

новомосковский административный округ

москва

новая москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, новомосковский административный округ, москва, новая москва, мосгаз, гасан гасангаджиев