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Газопровод построят в Новой Москве к концу 2025 г
Газопровод построят в Новой Москве к концу 2025 г - РИА Новости, 10.02.2025
Газопровод построят в Новой Москве к концу 2025 г
Новый газопровод построят в районе Вороново Троицкого и Новомосковского административных округов в Москве к концу 2025 года, он прослужит городу более 40 лет,... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T13:11:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Новый газопровод построят в районе Вороново Троицкого и Новомосковского административных округов в Москве к концу 2025 года, он прослужит городу более 40 лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Троицком и Новомосковском административных округах столицы продолжают реализацию программы развития сети газопроводов. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к строительству необходимой для этого инфраструктуры в районе Вороново... Завершить строительство планируют в конце 2025 года. Новый газопровод прослужит городу более 40 лет", - говорится в сообщении. Как уточнил генеральный директор "Мосгаза" Гасан Гасангаджиев, при строительстве нового участка газопровода используют современные полиэтиленовые трубы. Они обладают высокой прочностью, долговечностью и устойчивостью к перепадам температур, а также повышенной гибкостью, что позволяет адаптировать трассу к особенностям рельефа. "Данный газопровод будет одним из звеньев газовой сети ТиНАО, отвечающей за транспортировку голубого топлива непосредственно до потребителей", - пояснил Гасангаджиев.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Новомосковский административный округ, Москва, Новая Москва, Мосгаз, Гасан Гасангаджиев
Газопровод построят в Новой Москве к концу 2025 г
В трех административных округах Москвы построят новый газопровод к концу 2025 г