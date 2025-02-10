Гатилов рассказал о контактах России со спецпосланником ООН по Сирии
Гатилов: Россия находится в постоянном контакте со спецпосланником ООН по Сирии
Геннадий Гатилов. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия находится в постоянном контакте со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломата постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
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"Конечно, в деле урегулирования в САР важная роль отводится спецпосланнику генсека ООН Гейру Педерсену, пользующемуся поддержкой всех членов СБ ООН. Мы считаем, что, опираясь на это, он может и должен выступать в качестве беспристрастного посредника и координатора международных усилий, способствовать продвижению межсирийского диалога и укреплению взаимопонимания между различными сирийскими группами. Его миссия должна быть направлена на поддержку формирования инклюзивного и устойчивого правительства, способного объединить сирийский народ и обеспечить стабильность в стране. В этом контексте мы поддерживаем с ним постоянные рабочие контакты", - сказал собеседник агентства.
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.