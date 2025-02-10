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Гатилов рассказал о контактах России со спецпосланником ООН по Сирии - РИА Новости, 10.02.2025
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17:09 10.02.2025 (обновлено: 17:10 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/gatilov-1998459004.html
Гатилов рассказал о контактах России со спецпосланником ООН по Сирии
Гатилов рассказал о контактах России со спецпосланником ООН по Сирии - РИА Новости, 10.02.2025
Гатилов рассказал о контактах России со спецпосланником ООН по Сирии
Россия находится в постоянном контакте со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном, заявил в интервью РИА Новости по случаю РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:09:00+03:00
2025-02-10T17:10:00+03:00
сирия
оон
россия
в мире
женева (город)
гейр педерсен
геннадий гатилов
башар асад
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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия находится в постоянном контакте со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломата постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов."Конечно, в деле урегулирования в САР важная роль отводится спецпосланнику генсека ООН Гейру Педерсену, пользующемуся поддержкой всех членов СБ ООН. Мы считаем, что, опираясь на это, он может и должен выступать в качестве беспристрастного посредника и координатора международных усилий, способствовать продвижению межсирийского диалога и укреплению взаимопонимания между различными сирийскими группами. Его миссия должна быть направлена на поддержку формирования инклюзивного и устойчивого правительства, способного объединить сирийский народ и обеспечить стабильность в стране. В этом контексте мы поддерживаем с ним постоянные рабочие контакты", - сказал собеседник агентства.В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
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сирия, оон, россия, в мире, женева (город), гейр педерсен, геннадий гатилов, башар асад
Сирия, ООН, Россия, В мире, Женева (город), Гейр Педерсен, Геннадий Гатилов, Башар Асад
Гатилов рассказал о контактах России со спецпосланником ООН по Сирии

Гатилов: Россия находится в постоянном контакте со спецпосланником ООН по Сирии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия находится в постоянном контакте со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломата постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
«
"Конечно, в деле урегулирования в САР важная роль отводится спецпосланнику генсека ООН Гейру Педерсену, пользующемуся поддержкой всех членов СБ ООН. Мы считаем, что, опираясь на это, он может и должен выступать в качестве беспристрастного посредника и координатора международных усилий, способствовать продвижению межсирийского диалога и укреплению взаимопонимания между различными сирийскими группами. Его миссия должна быть направлена на поддержку формирования инклюзивного и устойчивого правительства, способного объединить сирийский народ и обеспечить стабильность в стране. В этом контексте мы поддерживаем с ним постоянные рабочие контакты", - сказал собеседник агентства.
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
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