https://ria.ru/20250210/gatilov-1998459004.html

Гатилов рассказал о контактах России со спецпосланником ООН по Сирии

Гатилов рассказал о контактах России со спецпосланником ООН по Сирии - РИА Новости, 10.02.2025

Гатилов рассказал о контактах России со спецпосланником ООН по Сирии

Россия находится в постоянном контакте со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном, заявил в интервью РИА Новости по случаю РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T17:09:00+03:00

2025-02-10T17:09:00+03:00

2025-02-10T17:10:00+03:00

сирия

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гейр педерсен

геннадий гатилов

башар асад

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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия находится в постоянном контакте со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломата постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов."Конечно, в деле урегулирования в САР важная роль отводится спецпосланнику генсека ООН Гейру Педерсену, пользующемуся поддержкой всех членов СБ ООН. Мы считаем, что, опираясь на это, он может и должен выступать в качестве беспристрастного посредника и координатора международных усилий, способствовать продвижению межсирийского диалога и укреплению взаимопонимания между различными сирийскими группами. Его миссия должна быть направлена на поддержку формирования инклюзивного и устойчивого правительства, способного объединить сирийский народ и обеспечить стабильность в стране. В этом контексте мы поддерживаем с ним постоянные рабочие контакты", - сказал собеседник агентства.В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.

https://ria.ru/20250210/oon-1998456472.html

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женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сирия, оон, россия, в мире, женева (город), гейр педерсен, геннадий гатилов, башар асад