В Ростовской области возбудили дело после получения взятки сотрудником ГАИ
В Ростовской области СК возбудил дело после получения взятки сотрудником ГАИ
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту получения взятки в отношении сотрудника Госавтоинспекции Ростовской области и двух местных жителей, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
В пятницу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что силовики проводят оперативные мероприятия с изъятием документов в одном из межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в Ростове-на-Дону.
"По материалам, предоставленным УФСБ… возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области и двух местных жителей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, сотрудник Госавтоинспекции получил взятку через двух посредников за незаконное внесение сведений в Федеральную информационную систему Госавтоинспекции. Это позволило в дальнейшем гражданину, лишенному водительского удостоверения, быть допущенным к сдаче теоретической части экзамена на право управления автомобилем.
"В рамках расследования в подразделениях МРЭО Госавтоинспекции следователи… с участием подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области и регионального УФСБ провели обыски, изъята интересующая следствия документация", - говорится в сообщении.
В зависимости от роли фигуранты подозреваются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве (статьи 290 и 291.1 УК РФ), уточнили в пресс-службе.
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