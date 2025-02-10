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В Ростовской области возбудили дело после получения взятки сотрудником ГАИ - РИА Новости, 10.02.2025
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12:17 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/gai-1998376814.html
В Ростовской области возбудили дело после получения взятки сотрудником ГАИ
В Ростовской области возбудили дело после получения взятки сотрудником ГАИ - РИА Новости, 10.02.2025
В Ростовской области возбудили дело после получения взятки сотрудником ГАИ
Следователи возбудили уголовное дело по факту получения взятки в отношении сотрудника Госавтоинспекции Ростовской области и двух местных жителей, сообщили в... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:17:00+03:00
2025-02-10T12:17:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту получения взятки в отношении сотрудника Госавтоинспекции Ростовской области и двух местных жителей, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. В пятницу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что силовики проводят оперативные мероприятия с изъятием документов в одном из межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в Ростове-на-Дону. "По материалам, предоставленным УФСБ… возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области и двух местных жителей", - говорится в сообщении. По данным следствия, сотрудник Госавтоинспекции получил взятку через двух посредников за незаконное внесение сведений в Федеральную информационную систему Госавтоинспекции. Это позволило в дальнейшем гражданину, лишенному водительского удостоверения, быть допущенным к сдаче теоретической части экзамена на право управления автомобилем. "В рамках расследования в подразделениях МРЭО Госавтоинспекции следователи… с участием подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области и регионального УФСБ провели обыски, изъята интересующая следствия документация", - говорится в сообщении. В зависимости от роли фигуранты подозреваются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве (статьи 290 и 291.1 УК РФ), уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250130/dps-1996362887.html
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происшествия, россия, ростовская область, ростов-на-дону
Происшествия, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону
В Ростовской области возбудили дело после получения взятки сотрудником ГАИ

В Ростовской области СК возбудил дело после получения взятки сотрудником ГАИ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту получения взятки в отношении сотрудника Госавтоинспекции Ростовской области и двух местных жителей, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
В пятницу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что силовики проводят оперативные мероприятия с изъятием документов в одном из межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в Ростове-на-Дону.
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"По материалам, предоставленным УФСБ… возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области и двух местных жителей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, сотрудник Госавтоинспекции получил взятку через двух посредников за незаконное внесение сведений в Федеральную информационную систему Госавтоинспекции. Это позволило в дальнейшем гражданину, лишенному водительского удостоверения, быть допущенным к сдаче теоретической части экзамена на право управления автомобилем.
"В рамках расследования в подразделениях МРЭО Госавтоинспекции следователи… с участием подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области и регионального УФСБ провели обыски, изъята интересующая следствия документация", - говорится в сообщении.
В зависимости от роли фигуранты подозреваются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве (статьи 290 и 291.1 УК РФ), уточнили в пресс-службе.
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