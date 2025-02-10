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Франция призвала ЕК к ответным мерам в случае введения пошлин США - РИА Новости, 10.02.2025
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11:26 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/frantsija-1998367599.html
Франция призвала ЕК к ответным мерам в случае введения пошлин США
Франция призвала ЕК к ответным мерам в случае введения пошлин США - РИА Новости, 10.02.2025
Франция призвала ЕК к ответным мерам в случае введения пошлин США
Франция призвала Еврокомиссию к незамедлительным ответным мерам в случае введения торговых пошлин на товары из ЕС американским президентом Дональдом Трампом,... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T11:26:00+03:00
2025-02-10T11:26:00+03:00
дональд трамп
жан-ноэль барро
эммануэль макрон
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
франция
еврокомиссия
в мире
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ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Франция призвала Еврокомиссию к незамедлительным ответным мерам в случае введения торговых пошлин на товары из ЕС американским президентом Дональдом Трампом, заявил министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро. "Конечно, это не сюрприз, Трамп уже делал это в 2018 году, и тогда мы ответили, в этот раз мы ответим вновь", - заявил Барро на вопрос телеканала TF1 о мерах, которые Европа примет в ответ на увеличение США торговых пошлин на сталь и алюминий до 25%. У министра уточнили, будет ли список товаров из США, которые могут подвергнуться увеличению ввозных пошлин аналогичным. Тогда в него вошли в том числе автопроизводитель Harley Davidson, бурбон, джинсы, апельсиновый сок и кукуруза из США. "Это предстоит определить Еврокомиссии - каков будет список товаров, которые подвергнутся ответным мерам. Она заверила нас, что будет готова ввести их, когда настанет момент. Момент настал. Очевидно, я призываю ЕК это сделать, у нас не должно быть никаких колебаний, когда речь идёт о защите наших интересов. Никто не заинтересован в торговой войне с ЕС", - сказал министр. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп не должен вредить экономике ЕС, угрожая пошлинами, поскольку это не в интересах США. По его словам, введение пошлин в отношении ЕС приведет к инфляции и росту цен в США. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. Также 1 февраля Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
https://ria.ru/20250210/tramp-1998321032.html
https://ria.ru/20250208/sholts-1998116344.html
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дональд трамп, жан-ноэль барро, эммануэль макрон, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, франция, еврокомиссия, в мире
Дональд Трамп, Жан-Ноэль Барро, Эммануэль Макрон, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Франция, Еврокомиссия, В мире
Франция призвала ЕК к ответным мерам в случае введения пошлин США

Глава МИД Франции Барро призвал ЕК к ответным мерам в случае введения пошлин США

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Франции и ЕС
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Франция призвала Еврокомиссию к незамедлительным ответным мерам в случае введения торговых пошлин на товары из ЕС американским президентом Дональдом Трампом, заявил министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро.
"Конечно, это не сюрприз, Трамп уже делал это в 2018 году, и тогда мы ответили, в этот раз мы ответим вновь", - заявил Барро на вопрос телеканала TF1 о мерах, которые Европа примет в ответ на увеличение США торговых пошлин на сталь и алюминий до 25%.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Трамп анонсировал введение пошлин в 25% на импорт стали и алюминия
Вчера, 00:56
У министра уточнили, будет ли список товаров из США, которые могут подвергнуться увеличению ввозных пошлин аналогичным. Тогда в него вошли в том числе автопроизводитель Harley Davidson, бурбон, джинсы, апельсиновый сок и кукуруза из США.
"Это предстоит определить Еврокомиссии - каков будет список товаров, которые подвергнутся ответным мерам. Она заверила нас, что будет готова ввести их, когда настанет момент. Момент настал. Очевидно, я призываю ЕК это сделать, у нас не должно быть никаких колебаний, когда речь идёт о защите наших интересов. Никто не заинтересован в торговой войне с ЕС", - сказал министр.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп не должен вредить экономике ЕС, угрожая пошлинами, поскольку это не в интересах США. По его словам, введение пошлин в отношении ЕС приведет к инфляции и росту цен в США.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Шольц рассказал, как ЕК отреагирует на введение пошлин со стороны США
8 февраля, 10:01
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
Также 1 февраля Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Макрон призвал Трампа не вредить экономике ЕС, вводя пошлины
Вчера, 03:09
 
Дональд ТрампЖан-Ноэль БарроЭммануэль МакронВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыФранцияЕврокомиссияВ мире
 
 
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