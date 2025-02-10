СМИ: в Словакии отклонили заявление проукраинской организации против Фицо
Генпрокуратура Словакии отклонила заявление проукраинских активистов против Фицо
© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 10 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура Словакии отклонила заявление, которое было подано проукраинской общественной организацией в отношении премьер-министра республики Роберта Фицо после его визита в Россию в декабре 2024 года, сообщило словацкое издание Denník N.
В конце декабря 2024 года проукраинская общественная организация, базирующаяся в Словакии, подала заявление в местную генеральную прокуратуру с просьбой проверить шаги, которые на протяжении последнего времени предпринимает премьер-министр республики Фицо по отношению к России. Активисты были недовольны визитом Фицо в Москву 22 декабря 2024 года, где его принял президент РФ Владимир Путин.
"Генеральная прокуратура отклонила заявление на Роберта Фицо за его встречу с Путиным", - говорится в сообщении портала.
По данным издания, проукраинская общественная организация и один гражданин подозревали Фицо в саботаже, но прокурор постановил, что поданное ими заявление находится вне уголовно-правовой сферы и является исключительно политическим толкованием.
"Из доступных источников, а также от прямых участников инкриминируемой встречи следует, что предметом встречи был разговор, то есть обмен мнениями и взглядами, которые касаются вопросов обеспечения поставок газа из России", - приводит издание постановление прокурора.
Проукраинские активисты, которые написали заявление на Фицо, с конца декабря 2024 года проводят в республике многочисленные акции протеста, которые также стали реакцией на поездку словацкого премьера в Москву. Тогда оппозиция республики также обрушилась на Фицо с критикой, выразив недовольство внешнеполитическим курсом премьера, который, по их мнению, отдаляет Словакию от Европы и способствует ее изоляции от европейских партнеров. Премьер Словакии объяснял, что его поездка была связана с необходимостью решить вопрос с поставками газа в республику на фоне остановки Киевом его транзита по украинской территории.
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