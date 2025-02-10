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СМИ: в Словакии отклонили заявление проукраинской организации против Фицо - РИА Новости, 10.02.2025
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15:11 10.02.2025 (обновлено: 15:26 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/fitso-1998431814.html
СМИ: в Словакии отклонили заявление проукраинской организации против Фицо
СМИ: в Словакии отклонили заявление проукраинской организации против Фицо - РИА Новости, 10.02.2025
СМИ: в Словакии отклонили заявление проукраинской организации против Фицо
Генеральная прокуратура Словакии отклонила заявление, которое было подано проукраинской общественной организацией в отношении премьер-министра республики... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T15:11:00+03:00
2025-02-10T15:26:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 10 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура Словакии отклонила заявление, которое было подано проукраинской общественной организацией в отношении премьер-министра республики Роберта Фицо после его визита в Россию в декабре 2024 года, сообщило словацкое издание Denník N. В конце декабря 2024 года проукраинская общественная организация, базирующаяся в Словакии, подала заявление в местную генеральную прокуратуру с просьбой проверить шаги, которые на протяжении последнего времени предпринимает премьер-министр республики Фицо по отношению к России. Активисты были недовольны визитом Фицо в Москву 22 декабря 2024 года, где его принял президент РФ Владимир Путин. "Генеральная прокуратура отклонила заявление на Роберта Фицо за его встречу с Путиным", - говорится в сообщении портала. По данным издания, проукраинская общественная организация и один гражданин подозревали Фицо в саботаже, но прокурор постановил, что поданное ими заявление находится вне уголовно-правовой сферы и является исключительно политическим толкованием. "Из доступных источников, а также от прямых участников инкриминируемой встречи следует, что предметом встречи был разговор, то есть обмен мнениями и взглядами, которые касаются вопросов обеспечения поставок газа из России", - приводит издание постановление прокурора. Проукраинские активисты, которые написали заявление на Фицо, с конца декабря 2024 года проводят в республике многочисленные акции протеста, которые также стали реакцией на поездку словацкого премьера в Москву. Тогда оппозиция республики также обрушилась на Фицо с критикой, выразив недовольство внешнеполитическим курсом премьера, который, по их мнению, отдаляет Словакию от Европы и способствует ее изоляции от европейских партнеров. Премьер Словакии объяснял, что его поездка была связана с необходимостью решить вопрос с поставками газа в республику на фоне остановки Киевом его транзита по украинской территории.
https://ria.ru/20250110/fitso-1993208443.html
https://ria.ru/20241223/slovakiya-1990756268.html
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в мире, словакия, россия, москва, роберт фицо, владимир путин
В мире, Словакия, Россия, Москва, Роберт Фицо, Владимир Путин
СМИ: в Словакии отклонили заявление проукраинской организации против Фицо

Генпрокуратура Словакии отклонила заявление проукраинских активистов против Фицо

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 10 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура Словакии отклонила заявление, которое было подано проукраинской общественной организацией в отношении премьер-министра республики Роберта Фицо после его визита в Россию в декабре 2024 года, сообщило словацкое издание Denník N.
В конце декабря 2024 года проукраинская общественная организация, базирующаяся в Словакии, подала заявление в местную генеральную прокуратуру с просьбой проверить шаги, которые на протяжении последнего времени предпринимает премьер-министр республики Фицо по отношению к России. Активисты были недовольны визитом Фицо в Москву 22 декабря 2024 года, где его принял президент РФ Владимир Путин.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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"Генеральная прокуратура отклонила заявление на Роберта Фицо за его встречу с Путиным", - говорится в сообщении портала.
По данным издания, проукраинская общественная организация и один гражданин подозревали Фицо в саботаже, но прокурор постановил, что поданное ими заявление находится вне уголовно-правовой сферы и является исключительно политическим толкованием.
"Из доступных источников, а также от прямых участников инкриминируемой встречи следует, что предметом встречи был разговор, то есть обмен мнениями и взглядами, которые касаются вопросов обеспечения поставок газа из России", - приводит издание постановление прокурора.
Проукраинские активисты, которые написали заявление на Фицо, с конца декабря 2024 года проводят в республике многочисленные акции протеста, которые также стали реакцией на поездку словацкого премьера в Москву. Тогда оппозиция республики также обрушилась на Фицо с критикой, выразив недовольство внешнеполитическим курсом премьера, который, по их мнению, отдаляет Словакию от Европы и способствует ее изоляции от европейских партнеров. Премьер Словакии объяснял, что его поездка была связана с необходимостью решить вопрос с поставками газа в республику на фоне остановки Киевом его транзита по украинской территории.
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