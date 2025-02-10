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ФАС раскрыла картель, связанный с нацпроектом "Образование" - РИА Новости, 10.02.2025
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10:45 10.02.2025 (обновлено: 10:53 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/fas-1998359672.html
ФАС раскрыла картель, связанный с нацпроектом "Образование"
ФАС раскрыла картель, связанный с нацпроектом "Образование" - РИА Новости, 10.02.2025
ФАС раскрыла картель, связанный с нацпроектом "Образование"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель на 276,7 миллиона рублей на торгах в рамках нацпроекта "Образование", выявила незаконное... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T10:45:00+03:00
2025-02-10T10:53:00+03:00
россия
архангельское
новгородская область
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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происшествия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель на 276,7 миллиона рублей на торгах в рамках нацпроекта "Образование", выявила незаконное соглашение при поставке учебного и компьютерного оборудования в ряде регионов РФ, сообщает ведомство. "ФАС раскрыла картель на торгах в рамках национального проекта "Образование"... Организации, занимающиеся поставкой учебного и компьютерного оборудования в образовательные учреждения, заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на 32 торговых процедурах на территории Бурятии, Татарстана, Чувашии, Архангельской, Брянской и Новгородской областей. Общая сумма государственных контрактов составила 276 712 555 рублей", - говорится в сообщении. Служба установила признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО "Сигма", ООО "Империум", ООО "А1" и индивидуального предпринимателя, уточнили там. Участникам картеля грозят административные штрафы, заключили в ведомстве.
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россия, архангельское, новгородская область, федеральная антимонопольная служба (фас россии), а1, происшествия
Россия, Архангельское, Новгородская область, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), А1, Происшествия
ФАС раскрыла картель, связанный с нацпроектом "Образование"

ФАС раскрыла картель на 276 млн рублей, связанный с нацпроектом "Образование"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗданиие Федеральной антимонопольной службы России
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Зданиие Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель на 276,7 миллиона рублей на торгах в рамках нацпроекта "Образование", выявила незаконное соглашение при поставке учебного и компьютерного оборудования в ряде регионов РФ, сообщает ведомство.
"ФАС раскрыла картель на торгах в рамках национального проекта "Образование"... Организации, занимающиеся поставкой учебного и компьютерного оборудования в образовательные учреждения, заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на 32 торговых процедурах на территории Бурятии, Татарстана, Чувашии, Архангельской, Брянской и Новгородской областей. Общая сумма государственных контрактов составила 276 712 555 рублей", - говорится в сообщении.
Служба установила признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО "Сигма", ООО "Империум", ООО "А1" и индивидуального предпринимателя, уточнили там.
Участникам картеля грозят административные штрафы, заключили в ведомстве.
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