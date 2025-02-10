https://ria.ru/20250210/ezhegodnik-1998326677.html
ЦАМТО выпустит военный ежегодник как ответ на фейки Запада
ЦАМТО выпустит военный ежегодник как ответ на фейки Запада - РИА Новости, 10.02.2025
ЦАМТО выпустит военный ежегодник как ответ на фейки Запада
Центр анализа мировой торговли оружием выпустит военный ежегодник Russian military yearbook 2025 в качестве ответа коллективному Западу на фальсификации в... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T03:24:00+03:00
2025-02-10T03:24:00+03:00
2025-02-10T03:24:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Центр анализа мировой торговли оружием выпустит военный ежегодник Russian military yearbook 2025 в качестве ответа коллективному Западу на фальсификации в информационном пространстве, заявил РИА Новости гендиректор ЦАМТО Игорь Коротченко. Сигнальный номер издания есть в распоряжении РИА Новости. "Современная международная обстановка характеризуется усилением давления на независимые государства со стороны коллективного Запада, стремящегося таким способом выйти из затянувшегося экономического кризиса. В отношении России это давление достигло уровня необъявленной войны, которая имеет гибридный характер и сопровождается в том числе масштабными фальсификациями в информационном пространстве. Настоящее издание ставит перед собой цель – активно противодействовать данным фальсификациям и представить "взгляд изнутри, из России" на ряд актуальных вопросов современной информационной повестки", - сказал Коротченко. По его словам, в первую очередь речь пойдет о тех угрозах и вызовах, с которыми многие страны, в том числе Россия как один из участников построения многополярной архитектуры в международных отношениях, сталкиваются сегодня и могут столкнуться в будущем. "Наиболее серьезной из них является расширение НАТО, что стало одной из причин начала специальной военной операции на Украине. Для России еще одним вызовом является усиление американского присутствия в Арктике, в том числе в непосредственной близости от российских границ и зоны экономических интересов", - сказал руководитель ЦАМТО. По его мнению, ответ на современные угрозы и вызовы может быть только комплексным. "Одним из инструментов защиты российских интересов является военно-техническое сотрудничество. Сегодня Россия уверенно занимает второе место на мировом рынке вооружений. И, несмотря на то, что в настоящий момент главной задачей, стоящей перед оборонными предприятиями, является своевременное выполнение заданий государственного оборонного заказа, Россия неизменно соблюдает и все договоренности, достигнутые с зарубежными партнерами. Добросовестное, взаимовыгодное, ответственное партнерство на международной арене является фундаментальным принципом как российского ОПК, так и российского государства в целом", - подчеркнул Коротченко.
https://ria.ru/20250210/aviasalon-1998325099.html
https://ria.ru/20241223/tsamto-1990758775.html
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безопасность, россия, украина, арктика, игорь коротченко, нато, цамто, технологии
Безопасность, Россия, Украина, Арктика, Игорь Коротченко, НАТО, ЦАМТО, Технологии
ЦАМТО выпустит военный ежегодник как ответ на фейки Запада
Коротченко: ЦАМТО выпустит военный ежегодник как ответ на фейки Запада
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Центр анализа мировой торговли оружием выпустит военный ежегодник Russian military yearbook 2025 в качестве ответа коллективному Западу на фальсификации в информационном пространстве, заявил РИА Новости гендиректор ЦАМТО Игорь Коротченко. Сигнальный номер издания есть в распоряжении РИА Новости.
"Современная международная обстановка характеризуется усилением давления на независимые государства со стороны коллективного Запада, стремящегося таким способом выйти из затянувшегося экономического кризиса. В отношении России
это давление достигло уровня необъявленной войны, которая имеет гибридный характер и сопровождается в том числе масштабными фальсификациями в информационном пространстве. Настоящее издание ставит перед собой цель – активно противодействовать данным фальсификациям и представить "взгляд изнутри, из России" на ряд актуальных вопросов современной информационной повестки", - сказал Коротченко
.
По его словам, в первую очередь речь пойдет о тех угрозах и вызовах, с которыми многие страны, в том числе Россия как один из участников построения многополярной архитектуры в международных отношениях, сталкиваются сегодня и могут столкнуться в будущем.
"Наиболее серьезной из них является расширение НАТО
, что стало одной из причин начала специальной военной операции на Украине
. Для России еще одним вызовом является усиление американского присутствия в Арктике
, в том числе в непосредственной близости от российских границ и зоны экономических интересов", - сказал руководитель ЦАМТО
.
По его мнению, ответ на современные угрозы и вызовы может быть только комплексным.
"Одним из инструментов защиты российских интересов является военно-техническое сотрудничество. Сегодня Россия уверенно занимает второе место на мировом рынке вооружений. И, несмотря на то, что в настоящий момент главной задачей, стоящей перед оборонными предприятиями, является своевременное выполнение заданий государственного оборонного заказа, Россия неизменно соблюдает и все договоренности, достигнутые с зарубежными партнерами. Добросовестное, взаимовыгодное, ответственное партнерство на международной арене является фундаментальным принципом как российского ОПК, так и российского государства в целом", - подчеркнул Коротченко.