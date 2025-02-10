https://ria.ru/20250210/evropa-1998426532.html

Дугин предрек Европе консервативную революцию

Дугин предрек Европе консервативную революцию - РИА Новости, 10.02.2025

Дугин предрек Европе консервативную революцию

Европа вслед за Соединенными Штатами Америки стоит на пороге "консервативной революции", там уже поднимается оппозиция, близкая по идеологии президенту США... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T14:50:00+03:00

2025-02-10T14:50:00+03:00

2025-02-10T14:50:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Европа вслед за Соединенными Штатами Америки стоит на пороге "консервативной революции", там уже поднимается оппозиция, близкая по идеологии президенту США Дональду Трампу, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Можно сказать, что мы стоим на пороге европейской консервативной революции. Первые ее представители начинают шевелиться, организовываться. Пока они третья партия в Европарламенте... В своих странах, где они еще далеко не у власти, во Франции, в Германии, в Испании, консерваторы все равно имеют огромную массовую поддержку населения", - сказал философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. Он отметил, что факт поддержки консерватизма населением европейских стран замалчивается и никем не признается, поскольку элита в этих государствах "жестко держит политические бразды". "(В Европе - ред.) уже поднимается оппозиция, которая очень близка Трампу по своим основным идеологическим направлениям. Вот она готовится к европейской консервативной революции. Сейчас у них есть колоссальная поддержка за океаном", - добавил Дугин.

https://ria.ru/20250123/dugin-1995071730.html

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в мире, александр дугин, дональд трамп, европа