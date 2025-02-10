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Европа продолжит нуждаться в импорте газа до 2050 года, заявили в OMV - РИА Новости, 10.02.2025
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14:03 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/evropa-1998409592.html
Европа продолжит нуждаться в импорте газа до 2050 года, заявили в OMV
Европа продолжит нуждаться в импорте газа до 2050 года, заявили в OMV - РИА Новости, 10.02.2025
Европа продолжит нуждаться в импорте газа до 2050 года, заявили в OMV
Европа по всем признакам продолжит нуждаться в импорте газа до 2050 года, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:03:00+03:00
2025-02-10T14:03:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Европа по всем признакам продолжит нуждаться в импорте газа до 2050 года, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн. "Все указывает на то, что Европа останется нетто-импортером газа до 2050 года. Расширение и диверсификация источников поставок важны для импорта. Кроме того, мы сокращаем объем импорта за счет использования местных ресурсов", - заявил Штерн в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung. Так, по словам Штерна, газовый проект OMV в Черном море Neptun Deep является крупнейшим в Европе, первый газ с проекта ожидается в 2027 году. "Как только начнется добыча, Румыния станет независимым поставщиком, и у нее будет дополнительный газ для экспорта в соседние страны", - сказал Штерн. Гендиректор OMV отметил, что для мирового рынка выгодно иметь больше экспортных мощностей, но для поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, цены на него должны быть достаточно высокими. "Для транспортировки СПГ газ сначала необходимо охладить до очень низких температур, таким образом он будет сжижен. Это требует инвестиций и большого количества энергии, и во время транспортировки морским транспортом газ необходимо дальше охлаждать. В чисто оперативном плане трубопроводный газ дешевле... Поэтому цена на газ в Европе должна быть достаточно высокой, чтобы поставки вообще шли сюда, а не в Азию", - подчеркнул Штерн. США в прошлом году на четверть урезали экспорт СПГ в Евросоюз, до трехлетнего минимума, подсчитало ранее РИА Новости по данным американской статслужбы. Экспорт составил 12,73 миллиарда долларов, что на 26% меньше, чем годом ранее. Главными покупателями СПГ из Америки выступили Нидерланды и Франция, потерявшие за год 26% и 41% объемов соответственно. В целом доля Европы в американском экспорте сжиженного газа составила 44%. Ранее глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявлял, что этим летом есть риск повторения ситуации 2022 года, когда Европа конкурировала за поставки СПГ с Азией. Пуянне подчеркнул, что дефицит СПГ-мощностей в 2022 году был выше, чем сейчас. Однако рынку все еще не хватает объемов.
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европа, черное море, румыния, альфред штерн, патрик пуянне, omv, в мире
Европа, Черное море, Румыния, Альфред Штерн, Патрик Пуянне, OMV, В мире
Европа продолжит нуждаться в импорте газа до 2050 года, заявили в OMV

Глава OMV Штерн: Европа сохранит потребность в импорте газа до 2050 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Европа по всем признакам продолжит нуждаться в импорте газа до 2050 года, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн.
"Все указывает на то, что Европа останется нетто-импортером газа до 2050 года. Расширение и диверсификация источников поставок важны для импорта. Кроме того, мы сокращаем объем импорта за счет использования местных ресурсов", - заявил Штерн в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.
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Так, по словам Штерна, газовый проект OMV в Черном море Neptun Deep является крупнейшим в Европе, первый газ с проекта ожидается в 2027 году. "Как только начнется добыча, Румыния станет независимым поставщиком, и у нее будет дополнительный газ для экспорта в соседние страны", - сказал Штерн.
Гендиректор OMV отметил, что для мирового рынка выгодно иметь больше экспортных мощностей, но для поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, цены на него должны быть достаточно высокими.
"Для транспортировки СПГ газ сначала необходимо охладить до очень низких температур, таким образом он будет сжижен. Это требует инвестиций и большого количества энергии, и во время транспортировки морским транспортом газ необходимо дальше охлаждать. В чисто оперативном плане трубопроводный газ дешевле... Поэтому цена на газ в Европе должна быть достаточно высокой, чтобы поставки вообще шли сюда, а не в Азию", - подчеркнул Штерн.
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США в прошлом году на четверть урезали экспорт СПГ в Евросоюз, до трехлетнего минимума, подсчитало ранее РИА Новости по данным американской статслужбы. Экспорт составил 12,73 миллиарда долларов, что на 26% меньше, чем годом ранее. Главными покупателями СПГ из Америки выступили Нидерланды и Франция, потерявшие за год 26% и 41% объемов соответственно. В целом доля Европы в американском экспорте сжиженного газа составила 44%.
Ранее глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявлял, что этим летом есть риск повторения ситуации 2022 года, когда Европа конкурировала за поставки СПГ с Азией. Пуянне подчеркнул, что дефицит СПГ-мощностей в 2022 году был выше, чем сейчас. Однако рынку все еще не хватает объемов.
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