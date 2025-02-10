https://ria.ru/20250210/estonija-1998343544.html

В Эстонии несколько военных получили обморожения во время учений

В Эстонии несколько военных получили обморожения во время учений - РИА Новости, 10.02.2025

В Эстонии несколько военных получили обморожения во время учений

Несколько эстонских военнослужащих из-за отсутствия необходимого снаряжения получили обморожения во время учений, сообщает издание Postimees. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T09:29:00+03:00

2025-02-10T09:29:00+03:00

2025-02-10T09:29:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Несколько эстонских военнослужащих из-за отсутствия необходимого снаряжения получили обморожения во время учений, сообщает издание Postimees. Как сообщается, во время второго этапа учений подразделения Скаутского батальона и противотанков​ой роты получили задание форсировать реку, чтобы занять позиции на противоположном берегу. Однако при переходе через реку несколько военных получили обморожение. "Зимний полевой лагерь Сил обороны завершился раньше срока для некоторых военнослужащих из Йыхви из-за обморожений, полученных при переходе через реку Валге. Причиной инцидента стало отсутствие должного снаряжения", - пишет издание. Как отмечает Postimees, во время учений выяснилось, что необходимые меры для восстановления боеспособности военных после перехода через реку не были выполнены полностью. У военнослужащих не было водонепроницаемо упакованных сменной одежды и снаряжения.

https://ria.ru/20241021/estonija-1979125624.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, эстония