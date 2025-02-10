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В Эстонии несколько военных получили обморожения во время учений - РИА Новости, 10.02.2025
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09:29 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/estonija-1998343544.html
В Эстонии несколько военных получили обморожения во время учений
В Эстонии несколько военных получили обморожения во время учений - РИА Новости, 10.02.2025
В Эстонии несколько военных получили обморожения во время учений
Несколько эстонских военнослужащих из-за отсутствия необходимого снаряжения получили обморожения во время учений, сообщает издание Postimees. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T09:29:00+03:00
2025-02-10T09:29:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Несколько эстонских военнослужащих из-за отсутствия необходимого снаряжения получили обморожения во время учений, сообщает издание Postimees. Как сообщается, во время второго этапа учений подразделения Скаутского батальона и противотанков​ой роты получили задание форсировать реку, чтобы занять позиции на противоположном берегу. Однако при переходе через реку несколько военных получили обморожение. "Зимний полевой лагерь Сил обороны завершился раньше срока для некоторых военнослужащих из Йыхви из-за обморожений, полученных при переходе через реку Валге. Причиной инцидента стало отсутствие должного снаряжения", - пишет издание. Как отмечает Postimees, во время учений выяснилось, что необходимые меры для восстановления боеспособности военных после перехода через реку не были выполнены полностью. У военнослужащих не было водонепроницаемо упакованных сменной одежды и снаряжения.
https://ria.ru/20241021/estonija-1979125624.html
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в мире, эстония
В мире, Эстония
В Эстонии несколько военных получили обморожения во время учений

Эстонские военные на учениях получили обморожения из-за отсутствия снаряжения

© Фото : Estonian Defence ForcesВоенные учения в Эстонии
Военные учения в Эстонии - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : Estonian Defence Forces
Военные учения в Эстонии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Несколько эстонских военнослужащих из-за отсутствия необходимого снаряжения получили обморожения во время учений, сообщает издание Postimees.
Как сообщается, во время второго этапа учений подразделения Скаутского батальона и противотанков​ой роты получили задание форсировать реку, чтобы занять позиции на противоположном берегу. Однако при переходе через реку несколько военных получили обморожение.
"Зимний полевой лагерь Сил обороны завершился раньше срока для некоторых военнослужащих из Йыхви из-за обморожений, полученных при переходе через реку Валге. Причиной инцидента стало отсутствие должного снаряжения", - пишет издание.
Как отмечает Postimees, во время учений выяснилось, что необходимые меры для восстановления боеспособности военных после перехода через реку не были выполнены полностью. У военнослужащих не было водонепроницаемо упакованных сменной одежды и снаряжения.
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