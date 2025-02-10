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Италия предложила ускорить вступление балканских стран в ЕС - РИА Новости, 10.02.2025
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22:52 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/es-1998509367.html
Италия предложила ускорить вступление балканских стран в ЕС
Италия предложила ускорить вступление балканских стран в ЕС - РИА Новости, 10.02.2025
Италия предложила ускорить вступление балканских стран в ЕС
Италия на министерской встрече с представителями балканских стран представила документ, содержащий ряд конкретных предложений по ускорению вступления в ЕС... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T22:52:00+03:00
2025-02-10T22:52:00+03:00
в мире
северная македония
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сербия
антонио таяни
кайя каллас
евросоюз
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РИМ, 10 фев - РИА Новости. Италия на министерской встрече с представителями балканских стран представила документ, содержащий ряд конкретных предложений по ускорению вступления в ЕС стран-кандидатов, в том числе стран Западных Балкан, говорится в сообщении итальянского МИД. "Итальянское предложение фокусируется на трех основных элементах: постепенная интеграция (начиная с ключевых секторов, таких как кибербезопасность, укрепление государственного управления, управление миграцией и сотрудничество между предприятиями); упрощение процесса, чтобы избежать блоков и перекрестных вето, особенно на технических этапах; стратегическая коммуникация, направленная на усиление преимуществ интеграции для населения", - заявляет ведомство. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни показал предложение главе европейской дипломатии Кайе Каллас, а также Марте Кос, комиссару ЕС по вопросам расширения. В министерской встрече участие приняли представители Албании, Боснии и Герцеговине, непризнанной республики Косово, Северной Македонии, Черногории, Сербии, Австрии, Хорватии, Греции, Чехии, Словакии и Словении на уровне глав МИД или их заместителей. В декабре 2023 года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20250210/islandiya-1998508498.html
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в мире, северная македония, черногория, сербия, антонио таяни, кайя каллас, евросоюз, италия, украина
В мире, Северная Македония, Черногория, Сербия, Антонио Таяни, Кайя Каллас, Евросоюз, Италия, Украина
Италия предложила ускорить вступление балканских стран в ЕС

МИД Италии предложил ускорить вступление стран Западных Балкан в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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РИМ, 10 фев - РИА Новости. Италия на министерской встрече с представителями балканских стран представила документ, содержащий ряд конкретных предложений по ускорению вступления в ЕС стран-кандидатов, в том числе стран Западных Балкан, говорится в сообщении итальянского МИД.
"Итальянское предложение фокусируется на трех основных элементах: постепенная интеграция (начиная с ключевых секторов, таких как кибербезопасность, укрепление государственного управления, управление миграцией и сотрудничество между предприятиями); упрощение процесса, чтобы избежать блоков и перекрестных вето, особенно на технических этапах; стратегическая коммуникация, направленная на усиление преимуществ интеграции для населения", - заявляет ведомство.
Флаг Исландии - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
FT: в Исландии призвали возобновить переговоры о вступлении в ЕС
Вчера, 22:38
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни показал предложение главе европейской дипломатии Кайе Каллас, а также Марте Кос, комиссару ЕС по вопросам расширения. В министерской встрече участие приняли представители Албании, Боснии и Герцеговине, непризнанной республики Косово, Северной Македонии, Черногории, Сербии, Австрии, Хорватии, Греции, Чехии, Словакии и Словении на уровне глав МИД или их заместителей.
В декабре 2023 года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Парламент Армении рассмотрит проект о начале присоединения к ЕС
Вчера, 18:25
 
В миреСеверная МакедонияЧерногорияСербияАнтонио ТаяниКайя КалласЕвросоюзИталияУкраина
 
 
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