Рейтинг@Mail.ru
ЕС пересмотрит программы по выделению внешней помощи, пишет Bloomberg - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/es-1998485055.html
ЕС пересмотрит программы по выделению внешней помощи, пишет Bloomberg
ЕС пересмотрит программы по выделению внешней помощи, пишет Bloomberg - РИА Новости, 10.02.2025
ЕС пересмотрит программы по выделению внешней помощи, пишет Bloomberg
Евросоюз пересмотрит свои многомиллиардные программы по выделению внешней помощи, передает агентство Блумберг со ссылкой на черновик документа. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T18:51:00+03:00
2025-02-10T18:51:00+03:00
в мире
сша
китай
африка
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Евросоюз пересмотрит свои многомиллиардные программы по выделению внешней помощи, передает агентство Блумберг со ссылкой на черновик документа. "Евросоюз проведет пересмотр своей многомиллиардной внешней помощи, чтобы более точно согласовать выделение финансирования со стороны блока с его интересами во внешней политике на фоне сложной международной обстановки... Блок нацелен на реструктуризацию своей внешней помощи, чтобы обезопасить свои стратегические интересы, включающие в себя укрепление союзов со странами со схожим образом мыслей, обеспечение безопасного доступа к необработанному сырью и сдерживание прибытия мигрантов", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на черновик документа блока. Отмечается, что ЕС и страны-члены блока вместе являются самым крупным донором помощи в мире - в 2023 году они предоставили около 96 миллиардов евро (около 99 миллиардов долларов) помощи, в то время как США - 72 миллиарда долларов. "Два крупнейших донора соревнуются с Китаем за влияние в богатых ресурсами регионах, включающих в себя Африку и Южную Америку. ЕС хочет использовать рост восприятия блока в качестве надежного партнера по сравнению с Пекином или администрацией Трампа, в то же время избегая роли донора последней надежды", - отмечает Блумберг.
https://ria.ru/20241013/es-1977856259.html
сша
китай
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_f6548184b6692cf27607fea592f5af42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, африка, евросоюз
В мире, США, Китай, Африка, Евросоюз
ЕС пересмотрит программы по выделению внешней помощи, пишет Bloomberg

Bloomberg: ЕС пересмотрит многомиллиардные программы по выделению внешней помощи

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Евросоюз пересмотрит свои многомиллиардные программы по выделению внешней помощи, передает агентство Блумберг со ссылкой на черновик документа.
"Евросоюз проведет пересмотр своей многомиллиардной внешней помощи, чтобы более точно согласовать выделение финансирования со стороны блока с его интересами во внешней политике на фоне сложной международной обстановки... Блок нацелен на реструктуризацию своей внешней помощи, чтобы обезопасить свои стратегические интересы, включающие в себя укрепление союзов со странами со схожим образом мыслей, обеспечение безопасного доступа к необработанному сырью и сдерживание прибытия мигрантов", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на черновик документа блока.
Отмечается, что ЕС и страны-члены блока вместе являются самым крупным донором помощи в мире - в 2023 году они предоставили около 96 миллиардов евро (около 99 миллиардов долларов) помощи, в то время как США - 72 миллиарда долларов.
"Два крупнейших донора соревнуются с Китаем за влияние в богатых ресурсами регионах, включающих в себя Африку и Южную Америку. ЕС хочет использовать рост восприятия блока в качестве надежного партнера по сравнению с Пекином или администрацией Трампа, в то же время избегая роли донора последней надежды", - отмечает Блумберг.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
ЕС приближается к переломному моменту, пишут СМИ
13 октября 2024, 20:14
 
В миреСШАКитайАфрикаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала