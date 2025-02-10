https://ria.ru/20250210/es-1998485055.html

ЕС пересмотрит программы по выделению внешней помощи, пишет Bloomberg

ЕС пересмотрит программы по выделению внешней помощи, пишет Bloomberg - РИА Новости, 10.02.2025

ЕС пересмотрит программы по выделению внешней помощи, пишет Bloomberg

Евросоюз пересмотрит свои многомиллиардные программы по выделению внешней помощи, передает агентство Блумберг со ссылкой на черновик документа. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T18:51:00+03:00

2025-02-10T18:51:00+03:00

2025-02-10T18:51:00+03:00

в мире

сша

китай

африка

евросоюз

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Евросоюз пересмотрит свои многомиллиардные программы по выделению внешней помощи, передает агентство Блумберг со ссылкой на черновик документа. "Евросоюз проведет пересмотр своей многомиллиардной внешней помощи, чтобы более точно согласовать выделение финансирования со стороны блока с его интересами во внешней политике на фоне сложной международной обстановки... Блок нацелен на реструктуризацию своей внешней помощи, чтобы обезопасить свои стратегические интересы, включающие в себя укрепление союзов со странами со схожим образом мыслей, обеспечение безопасного доступа к необработанному сырью и сдерживание прибытия мигрантов", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на черновик документа блока. Отмечается, что ЕС и страны-члены блока вместе являются самым крупным донором помощи в мире - в 2023 году они предоставили около 96 миллиардов евро (около 99 миллиардов долларов) помощи, в то время как США - 72 миллиарда долларов. "Два крупнейших донора соревнуются с Китаем за влияние в богатых ресурсами регионах, включающих в себя Африку и Южную Америку. ЕС хочет использовать рост восприятия блока в качестве надежного партнера по сравнению с Пекином или администрацией Трампа, в то же время избегая роли донора последней надежды", - отмечает Блумберг.

https://ria.ru/20241013/es-1977856259.html

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в мире, сша, китай, африка, евросоюз