https://ria.ru/20250210/energetiki-1998378630.html
Правительство поддержало проект о штрафах за продажу энергетиков детям
Правительство поддержало проект о штрафах за продажу энергетиков детям - РИА Новости, 10.02.2025
Правительство поддержало проект о штрафах за продажу энергетиков детям
Правительство РФ при условии доработки поддерживает законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям, следует из копии проекта отзыва... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Правительство РФ при условии доработки поддерживает законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям, следует из копии проекта отзыва кабмина, которая имеется в распоряжении РИА Новости."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - сказано в документе.Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 14.16.1, устанавливающей ответственность за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде штрафов: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что принятие данных законопроектов направлено на защиту здоровья несовершеннолетних, а также предостережет взрослых от необдуманных поступков. По его мнению, важно сделать все для того, чтобы уберечь детей от соблазнов, которые могут привести к серьезным заболеваниям.
https://ria.ru/20250203/zakon-1997112767.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Правительство поддержало проект о штрафах за продажу энергетиков детям
Правительство поддержало штрафы до 500 тыс рублей за продажу энергетиков детям
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Правительство РФ при условии доработки поддерживает законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям, следует из копии проекта отзыва кабмина, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - сказано в документе.
Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 14.16.1, устанавливающей ответственность за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде штрафов: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
ранее отмечал, что принятие данных законопроектов направлено на защиту здоровья несовершеннолетних, а также предостережет взрослых от необдуманных поступков. По его мнению, важно сделать все для того, чтобы уберечь детей от соблазнов, которые могут привести к серьезным заболеваниям.