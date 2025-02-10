https://ria.ru/20250210/elektrosnabzhenie-1998344326.html

В Запорожской области восстановили электроснабжение

В Запорожской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 10.02.2025

В Запорожской области восстановили электроснабжение

Электроснабжение восстановлено в Запорожской области после обстрелов ВСУ, но отключения до полного устранения повреждений возможны, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T09:35:00+03:00

2025-02-10T09:35:00+03:00

2025-02-10T09:35:00+03:00

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Электроснабжение восстановлено в Запорожской области после обстрелов ВСУ, но отключения до полного устранения повреждений возможны, сообщается в Telegram-канале минэнерго региона. Ранее губернатор Евгений Балицкий сообщал, что высоковольтное оборудование было повреждено в результате обстрелов ВСУ в Запорожской области. "На текущее время все потребители, ранее отключенные от электроэнергии, получают электроснабжение в полном объеме" , - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в течение нескольких дней, пока оборудование не будет полностью восстановлено, возможны отключения электроэнергии.

https://ria.ru/20241025/grafiki-1980160628.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия