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В Запорожской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 10.02.2025
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09:35 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/elektrosnabzhenie-1998344326.html
В Запорожской области восстановили электроснабжение
В Запорожской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 10.02.2025
В Запорожской области восстановили электроснабжение
Электроснабжение восстановлено в Запорожской области после обстрелов ВСУ, но отключения до полного устранения повреждений возможны, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T09:35:00+03:00
2025-02-10T09:35:00+03:00
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Электроснабжение восстановлено в Запорожской области после обстрелов ВСУ, но отключения до полного устранения повреждений возможны, сообщается в Telegram-канале минэнерго региона. Ранее губернатор Евгений Балицкий сообщал, что высоковольтное оборудование было повреждено в результате обстрелов ВСУ в Запорожской области. "На текущее время все потребители, ранее отключенные от электроэнергии, получают электроснабжение в полном объеме" , - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в течение нескольких дней, пока оборудование не будет полностью восстановлено, возможны отключения электроэнергии.
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Запорожской области восстановили электроснабжение

В Запорожской области восстановили электроснабжение после обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Электроснабжение восстановлено в Запорожской области после обстрелов ВСУ, но отключения до полного устранения повреждений возможны, сообщается в Telegram-канале минэнерго региона.
Ранее губернатор Евгений Балицкий сообщал, что высоковольтное оборудование было повреждено в результате обстрелов ВСУ в Запорожской области.
"На текущее время все потребители, ранее отключенные от электроэнергии, получают электроснабжение в полном объеме" , - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в течение нескольких дней, пока оборудование не будет полностью восстановлено, возможны отключения электроэнергии.
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Запорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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