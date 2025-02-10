Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде пресекли деятельность экстремистского сообщества - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 10.02.2025 (обновлено: 16:37 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/ekstremist-1998434119.html
В Нижнем Новгороде пресекли деятельность экстремистского сообщества
В Нижнем Новгороде пресекли деятельность экстремистского сообщества - РИА Новости, 10.02.2025
В Нижнем Новгороде пресекли деятельность экстремистского сообщества
Полицейские пресекли деятельность экстремистского сообщества в Нижнем Новгороде, задержан предполагаемый организатор, рассказала представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T15:19:00+03:00
2025-02-10T16:37:00+03:00
происшествия
россия
нижний новгород
нижегородская область
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998450661_28:0:1891:1048_1920x0_80_0_0_4d63c6bc1740baa4e078d63e32f2ca97.png
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Полицейские пресекли деятельность экстремистского сообщества в Нижнем Новгороде, задержан предполагаемый организатор, рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сотрудниками 2-го отдела Главного управления по противодействию экстремизму МВД России во взаимодействии с коллегами из ГУ МВД России по Нижегородской области пресечена деятельность группы, созданной с целью совершения на территории региона преступлений по мотивам расовой, национальной ненависти и вражды", - сказала Волк. В Telegram-канале СК РФ уточняется, что, по версии следствия, в период с декабря 2022 по сентябрь 2023 года группа лиц, являющихся приверженцами националистических взглядов, создали в Нижнем Новгороде экстремистское сообщество с целью подготовки и совершения преступлений. В МВД отметили, что криминальной группировкой управлял коллегиальный орган – совет, имелась общая касса и помещения для сбора участников. Для реализации противозаконных целей сообщники проводили тренировки и собрания, где обсуждали варианты совершения насильственных действий по национальному признаку. По словам Волк, установлено 15 лиц, которые могут быть причастны к деятельности указанного экстремистского сообщества, в том числе предполагаемого организатора. Все они были доставлены в правоохранительные органы. Кроме того, полицейские обнаружили принадлежащую участникам группы компьютерную технику, нацистскую атрибутику и форму вермахта, холодное и пневматическое оружие, а также литературу экстремистского содержания. По собранным оперативниками материалам следственными органами возбуждено уголовное дело по частями первой и второй статьи 282.1 УК РФ (Организация экстремистского сообщества). "В настоящее время в качестве подозреваемых допрошены предполагаемый организатор и один из участников "движения". Фигуранты заключены под стражу", - заключила Волк.
https://ria.ru/20250206/peterburg-1997821614.html
https://ria.ru/20250121/sahalin-1994727658.html
https://ria.ru/20250117/navalnyy-1994141859.html
россия
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998450661_261:0:1658:1048_1920x0_80_0_0_8cfbac9af0b8232c0c3850258affd804.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нижний новгород, нижегородская область, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде пресекли деятельность экстремистского сообщества

Полиция в Нижнем Новгороде пресекла деятельность экстремистского сообщества

© Фото : Ирина Волк/TelegramКадр видео задержания предполагаемого организатора экстремистского сообщества в Нижнем Новгороде
Кадр видео задержания предполагаемого организатора экстремистского сообщества в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : Ирина Волк/Telegram
Кадр видео задержания предполагаемого организатора экстремистского сообщества в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Полицейские пресекли деятельность экстремистского сообщества в Нижнем Новгороде, задержан предполагаемый организатор, рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками 2-го отдела Главного управления по противодействию экстремизму МВД России во взаимодействии с коллегами из ГУ МВД России по Нижегородской области пресечена деятельность группы, созданной с целью совершения на территории региона преступлений по мотивам расовой, национальной ненависти и вражды", - сказала Волк.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В Петербурге задержали экстремиста из Таджикистана, сообщил источник
6 февраля, 19:00
В Telegram-канале СК РФ уточняется, что, по версии следствия, в период с декабря 2022 по сентябрь 2023 года группа лиц, являющихся приверженцами националистических взглядов, создали в Нижнем Новгороде экстремистское сообщество с целью подготовки и совершения преступлений.
В МВД отметили, что криминальной группировкой управлял коллегиальный орган – совет, имелась общая касса и помещения для сбора участников. Для реализации противозаконных целей сообщники проводили тренировки и собрания, где обсуждали варианты совершения насильственных действий по национальному признаку.
По словам Волк, установлено 15 лиц, которые могут быть причастны к деятельности указанного экстремистского сообщества, в том числе предполагаемого организатора. Все они были доставлены в правоохранительные органы.
Кадр видео допроса подозреваемого в участии в деятельности экстремистской организации на Сахалине - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
На Сахалине задержали иностранца за участие в экстремистской организации
21 января, 04:54
Кроме того, полицейские обнаружили принадлежащую участникам группы компьютерную технику, нацистскую атрибутику и форму вермахта, холодное и пневматическое оружие, а также литературу экстремистского содержания.
По собранным оперативниками материалам следственными органами возбуждено уголовное дело по частями первой и второй статьи 282.1 УК РФ (Организация экстремистского сообщества).
"В настоящее время в качестве подозреваемых допрошены предполагаемый организатор и один из участников "движения". Фигуранты заключены под стражу", - заключила Волк.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Адвокаты Навального получили сроки за участие в экстремистском сообществе
17 января, 10:41
 
ПроисшествияРоссияНижний НовгородНижегородская областьИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала