В Нижнем Новгороде пресекли деятельность экстремистского сообщества
Полиция в Нижнем Новгороде пресекла деятельность экстремистского сообщества
© Фото : Ирина Волк/TelegramКадр видео задержания предполагаемого организатора экстремистского сообщества в Нижнем Новгороде
Кадр видео задержания предполагаемого организатора экстремистского сообщества в Нижнем Новгороде
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Полицейские пресекли деятельность экстремистского сообщества в Нижнем Новгороде, задержан предполагаемый организатор, рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками 2-го отдела Главного управления по противодействию экстремизму МВД России во взаимодействии с коллегами из ГУ МВД России по Нижегородской области пресечена деятельность группы, созданной с целью совершения на территории региона преступлений по мотивам расовой, национальной ненависти и вражды", - сказала Волк.
В Telegram-канале СК РФ уточняется, что, по версии следствия, в период с декабря 2022 по сентябрь 2023 года группа лиц, являющихся приверженцами националистических взглядов, создали в Нижнем Новгороде экстремистское сообщество с целью подготовки и совершения преступлений.
В МВД отметили, что криминальной группировкой управлял коллегиальный орган – совет, имелась общая касса и помещения для сбора участников. Для реализации противозаконных целей сообщники проводили тренировки и собрания, где обсуждали варианты совершения насильственных действий по национальному признаку.
По словам Волк, установлено 15 лиц, которые могут быть причастны к деятельности указанного экстремистского сообщества, в том числе предполагаемого организатора. Все они были доставлены в правоохранительные органы.
Кроме того, полицейские обнаружили принадлежащую участникам группы компьютерную технику, нацистскую атрибутику и форму вермахта, холодное и пневматическое оружие, а также литературу экстремистского содержания.
По собранным оперативниками материалам следственными органами возбуждено уголовное дело по частями первой и второй статьи 282.1 УК РФ (Организация экстремистского сообщества).
"В настоящее время в качестве подозреваемых допрошены предполагаемый организатор и один из участников "движения". Фигуранты заключены под стражу", - заключила Волк.