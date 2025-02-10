https://ria.ru/20250210/ekstremist-1998434119.html

В Нижнем Новгороде пресекли деятельность экстремистского сообщества

В Нижнем Новгороде пресекли деятельность экстремистского сообщества - РИА Новости, 10.02.2025

В Нижнем Новгороде пресекли деятельность экстремистского сообщества

Полицейские пресекли деятельность экстремистского сообщества в Нижнем Новгороде, задержан предполагаемый организатор, рассказала представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T15:19:00+03:00

2025-02-10T15:19:00+03:00

2025-02-10T16:37:00+03:00

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россия

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ирина волк

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Полицейские пресекли деятельность экстремистского сообщества в Нижнем Новгороде, задержан предполагаемый организатор, рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сотрудниками 2-го отдела Главного управления по противодействию экстремизму МВД России во взаимодействии с коллегами из ГУ МВД России по Нижегородской области пресечена деятельность группы, созданной с целью совершения на территории региона преступлений по мотивам расовой, национальной ненависти и вражды", - сказала Волк. В Telegram-канале СК РФ уточняется, что, по версии следствия, в период с декабря 2022 по сентябрь 2023 года группа лиц, являющихся приверженцами националистических взглядов, создали в Нижнем Новгороде экстремистское сообщество с целью подготовки и совершения преступлений. В МВД отметили, что криминальной группировкой управлял коллегиальный орган – совет, имелась общая касса и помещения для сбора участников. Для реализации противозаконных целей сообщники проводили тренировки и собрания, где обсуждали варианты совершения насильственных действий по национальному признаку. По словам Волк, установлено 15 лиц, которые могут быть причастны к деятельности указанного экстремистского сообщества, в том числе предполагаемого организатора. Все они были доставлены в правоохранительные органы. Кроме того, полицейские обнаружили принадлежащую участникам группы компьютерную технику, нацистскую атрибутику и форму вермахта, холодное и пневматическое оружие, а также литературу экстремистского содержания. По собранным оперативниками материалам следственными органами возбуждено уголовное дело по частями первой и второй статьи 282.1 УК РФ (Организация экстремистского сообщества). "В настоящее время в качестве подозреваемых допрошены предполагаемый организатор и один из участников "движения". Фигуранты заключены под стражу", - заключила Волк.

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https://ria.ru/20250121/sahalin-1994727658.html

https://ria.ru/20250117/navalnyy-1994141859.html

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происшествия, россия, нижний новгород, нижегородская область, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)