В ЕК отказались комментировать возможную беседу Путина и Трампа
Еврокомиссия отказалась комментировать возможную беседу Путина и Трампа
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. В Еврокомиссии отказались комментировать возможную беседу президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, а также заявили, что ЕС и Украина должны участвовать в любых переговорах.
"Мне нечего сказать конкретно по этому, но наша позиция такова, что (не может быть - ред.) никаких решений и переговоров без Украины, Европа должна быть за столом переговоров, и мы поддерживаем план Владимира Зеленского. Кроме того, любой план должен учитывать независимость и территориальную целостность Украины", - заявила официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер на брифинге в Брюсселе.
На уточняющий вопрос журналистов о том, уведомляли ли из американской администрации о подобном разговоре, Хиппер ответила: "У меня нет комментариев об этом".
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в понедельник РИА Новости, что согласованных графиков контактов между президентами РФ и США на сегодня нет. Замминистра добавил, что каналы коммуникации между РФ и США существуют, "они не закрыты".
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