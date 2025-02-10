https://ria.ru/20250210/ek-1998435356.html

В ЕК отказались комментировать возможную беседу Путина и Трампа

В ЕК отказались комментировать возможную беседу Путина и Трампа - РИА Новости, 10.02.2025

В ЕК отказались комментировать возможную беседу Путина и Трампа

В Еврокомиссии отказались комментировать возможную беседу президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, а также заявили, что ЕС и Украина... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T15:25:00+03:00

2025-02-10T15:25:00+03:00

2025-02-10T15:25:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. В Еврокомиссии отказались комментировать возможную беседу президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, а также заявили, что ЕС и Украина должны участвовать в любых переговорах. "Мне нечего сказать конкретно по этому, но наша позиция такова, что (не может быть - ред.) никаких решений и переговоров без Украины, Европа должна быть за столом переговоров, и мы поддерживаем план Владимира Зеленского. Кроме того, любой план должен учитывать независимость и территориальную целостность Украины", - заявила официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер на брифинге в Брюсселе. На уточняющий вопрос журналистов о том, уведомляли ли из американской администрации о подобном разговоре, Хиппер ответила: "У меня нет комментариев об этом". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в понедельник РИА Новости, что согласованных графиков контактов между президентами РФ и США на сегодня нет. Замминистра добавил, что каналы коммуникации между РФ и США существуют, "они не закрыты".

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в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский