https://ria.ru/20250210/dzerzhinsk-1998330300.html

Российский боец рассказал о 27-дневном штурме девятиэтажки в Дзержинске

Российский боец рассказал о 27-дневном штурме девятиэтажки в Дзержинске - РИА Новости, 10.02.2025

Российский боец рассказал о 27-дневном штурме девятиэтажки в Дзержинске

Командир взвода, сержант Василий Мастюгин рассказал, как в ходе освобождения Дзержинска российские войска 27 дней штурмовали девятиэтажный дом, его слова... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T05:14:00+03:00

2025-02-10T05:14:00+03:00

2025-02-10T07:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Командир взвода, сержант Василий Мастюгин рассказал, как в ходе освобождения Дзержинска российские войска 27 дней штурмовали девятиэтажный дом, его слова приводит Минобороны."Самая большая девятиэтажка, вот ее мы штурмовали долго, да, 27 дней, она восьмиподъездная, там встретили мы как националистов, так и наемников", — сообщил боец. Мастюгин также описал особенности организации украинских войск. По его словам, сейчас боевики ВСУ действуют в основном группами по шесть-семь человек, при этом двое среди них — "из опытных, из старых", а остальные — новобранцы. "Основную проблему представляют опытные. Когда с ними разбираюсь, то с остальными можно договориться, чтобы они сдались в плен, проблемы они не представляют. Если разобраться именно с опытными, то процентов 70 можно их уговорить сдаться, процентов 30 — уговорить, чтобы они отступили, сдали позицию", — добавил военнослужащий.Минобороны сообщило об освобождении Дзержинска (украинское название — Торецк) 7 февраля. Как отметили в ведомстве, киевский режим превратил город в мощный укрепленный район, где каждое здание представляло собой оборудованную огневую точку.По данным Минобороны, Дзержинск — самый крупный населенный пункт Торецкой агломерации. На начало 2022 года общее там проживали более 73,5 тысячи человек, причем непосредственно в самом Дзержинске проживали около 35 тысяч из них.

https://ria.ru/20250209/dzerzhinsk-1998283555.html

https://ria.ru/20250209/komandir-1998243249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины