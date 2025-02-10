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Российский боец рассказал о 27-дневном штурме девятиэтажки в Дзержинске - РИА Новости, 10.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:14 10.02.2025 (обновлено: 07:42 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/dzerzhinsk-1998330300.html
Российский боец рассказал о 27-дневном штурме девятиэтажки в Дзержинске
Российский боец рассказал о 27-дневном штурме девятиэтажки в Дзержинске - РИА Новости, 10.02.2025
Российский боец рассказал о 27-дневном штурме девятиэтажки в Дзержинске
Командир взвода, сержант Василий Мастюгин рассказал, как в ходе освобождения Дзержинска российские войска 27 дней штурмовали девятиэтажный дом, его слова... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T05:14:00+03:00
2025-02-10T07:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Командир взвода, сержант Василий Мастюгин рассказал, как в ходе освобождения Дзержинска российские войска 27 дней штурмовали девятиэтажный дом, его слова приводит Минобороны."Самая большая девятиэтажка, вот ее мы штурмовали долго, да, 27 дней, она восьмиподъездная, там встретили мы как националистов, так и наемников", — сообщил боец. Мастюгин также описал особенности организации украинских войск. По его словам, сейчас боевики ВСУ действуют в основном группами по шесть-семь человек, при этом двое среди них — "из опытных, из старых", а остальные — новобранцы. "Основную проблему представляют опытные. Когда с ними разбираюсь, то с остальными можно договориться, чтобы они сдались в плен, проблемы они не представляют. Если разобраться именно с опытными, то процентов 70 можно их уговорить сдаться, процентов 30 — уговорить, чтобы они отступили, сдали позицию", — добавил военнослужащий.Минобороны сообщило об освобождении Дзержинска (украинское название — Торецк) 7 февраля. Как отметили в ведомстве, киевский режим превратил город в мощный укрепленный район, где каждое здание представляло собой оборудованную огневую точку.По данным Минобороны, Дзержинск — самый крупный населенный пункт Торецкой агломерации. На начало 2022 года общее там проживали более 73,5 тысячи человек, причем непосредственно в самом Дзержинске проживали около 35 тысяч из них.
https://ria.ru/20250209/dzerzhinsk-1998283555.html
https://ria.ru/20250209/komandir-1998243249.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российский боец рассказал о 27-дневном штурме девятиэтажки в Дзержинске

Сержант Мастюгин рассказал о 27-дневном штурме девятиэтажки в Дзержинске

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Дзержинск в ДНР
Город Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Город Дзержинск в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Командир взвода, сержант Василий Мастюгин рассказал, как в ходе освобождения Дзержинска российские войска 27 дней штурмовали девятиэтажный дом, его слова приводит Минобороны.
"Самая большая девятиэтажка, вот ее мы штурмовали долго, да, 27 дней, она восьмиподъездная, там встретили мы как националистов, так и наемников", — сообщил боец.
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Мастюгин также описал особенности организации украинских войск. По его словам, сейчас боевики ВСУ действуют в основном группами по шесть-семь человек, при этом двое среди них — "из опытных, из старых", а остальные — новобранцы.
"Основную проблему представляют опытные. Когда с ними разбираюсь, то с остальными можно договориться, чтобы они сдались в плен, проблемы они не представляют. Если разобраться именно с опытными, то процентов 70 можно их уговорить сдаться, процентов 30 — уговорить, чтобы они отступили, сдали позицию", — добавил военнослужащий.
Минобороны сообщило об освобождении Дзержинска (украинское название — Торецк) 7 февраля. Как отметили в ведомстве, киевский режим превратил город в мощный укрепленный район, где каждое здание представляло собой оборудованную огневую точку.
По данным Минобороны, Дзержинск — самый крупный населенный пункт Торецкой агломерации. На начало 2022 года общее там проживали более 73,5 тысячи человек, причем непосредственно в самом Дзержинске проживали около 35 тысяч из них.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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