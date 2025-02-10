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СМИ: при нападении с ножом в Дублине ранены три человека - РИА Новости, 10.02.2025
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05:18 10.02.2025 (обновлено: 06:56 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/dublin-1998330595.html
СМИ: при нападении с ножом в Дублине ранены три человека
СМИ: при нападении с ножом в Дублине ранены три человека - РИА Новости, 10.02.2025
СМИ: при нападении с ножом в Дублине ранены три человека
Три человека пострадали после нападения с ножом в центральной части Дублина, нападавший задержан, сообщает издание Irish Times. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T05:18:00+03:00
2025-02-10T06:56:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Три человека пострадали после нападения с ножом в центральной части Дублина, нападавший задержан, сообщает издание Irish Times. "Один человек был задержан после того, как в воскресенье днем в районе Стоунибаттер в Дублине три человека получили ножевые ранения ", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы с неугрожающими жизни ранениями. Газета пишет, что нападавший использовал кухонный нож, а жертвы, по-видимому, были выбраны им случайным образом. По словам источников издания, у полиции нет оснований подозревать, что нападения связаны с терроризмом.
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в мире, дублин
В мире, Дублин
СМИ: при нападении с ножом в Дублине ранены три человека

Irish Times: при нападении с ножом в Дублине ранены три человека

CC BY 2.0 / Mic / Полиция в ДублинеПолиция в Дублине, Ирландия
Полиция в Дублине, Ирландия - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
CC BY 2.0 / Mic / Полиция в Дублине
Полиция в Дублине, Ирландия. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Три человека пострадали после нападения с ножом в центральной части Дублина, нападавший задержан, сообщает издание Irish Times.
"Один человек был задержан после того, как в воскресенье днем в районе Стоунибаттер в Дублине три человека получили ножевые ранения ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы с неугрожающими жизни ранениями.
Газета пишет, что нападавший использовал кухонный нож, а жертвы, по-видимому, были выбраны им случайным образом.
По словам источников издания, у полиции нет оснований подозревать, что нападения связаны с терроризмом.
Место происшествия, где студент с ножом напал на гимназию в словацком городе Спишска Стара Вес. 16 января 2025 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
В Словакии задержали подозреваемого в нападении с ножом в гимназии
16 января, 16:51
 
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