https://ria.ru/20250210/dublin-1998330595.html

СМИ: при нападении с ножом в Дублине ранены три человека

СМИ: при нападении с ножом в Дублине ранены три человека - РИА Новости, 10.02.2025

СМИ: при нападении с ножом в Дублине ранены три человека

Три человека пострадали после нападения с ножом в центральной части Дублина, нападавший задержан, сообщает издание Irish Times. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T05:18:00+03:00

2025-02-10T05:18:00+03:00

2025-02-10T06:56:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Три человека пострадали после нападения с ножом в центральной части Дублина, нападавший задержан, сообщает издание Irish Times. "Один человек был задержан после того, как в воскресенье днем в районе Стоунибаттер в Дублине три человека получили ножевые ранения ", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы с неугрожающими жизни ранениями. Газета пишет, что нападавший использовал кухонный нож, а жертвы, по-видимому, были выбраны им случайным образом. По словам источников издания, у полиции нет оснований подозревать, что нападения связаны с терроризмом.

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