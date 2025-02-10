https://ria.ru/20250210/dtp-1998509131.html

В Ростовской области на трассе насмерть сбили сотрудника ДПС

В Ростовской области на трассе насмерть сбили сотрудника ДПС - РИА Новости, 10.02.2025

В Ростовской области на трассе насмерть сбили сотрудника ДПС

Три автомобиля столкнулись в Красносулинском районе Ростовской области, погиб сотрудник ДПС, проверявший документы у водителя, сообщает Госавтоинспекция... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T22:49:00+03:00

2025-02-10T22:49:00+03:00

2025-02-10T22:49:00+03:00

происшествия

авто

красносулинский район

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись в Красносулинском районе Ростовской области, погиб сотрудник ДПС, проверявший документы у водителя, сообщает Госавтоинспекция региона. Авария произошла в 16.24 мск на 993-м километре автодороги М-4 "Дон". По предварительным данным ведомства, 22-летний водитель автомобиля "Газ Некст" не предоставил преимущество в движении автомобилю "Фотон" и столкнулся с ним. После чего "Газ Некст" врезался в стоящий на обочине грузовик. "В результате ДТП под колеса попал сотрудник ДПС 1991 года рождения, осуществляющий проверку документов. Полицейский получил тяжелые травмы, впоследствии скончался", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250126/dtp-1995552847.html

красносулинский район

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, красносулинский район, ростовская область