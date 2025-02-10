https://ria.ru/20250210/dtp-1998509131.html
В Ростовской области на трассе насмерть сбили сотрудника ДПС
В Ростовской области на трассе насмерть сбили сотрудника ДПС - РИА Новости, 10.02.2025
В Ростовской области на трассе насмерть сбили сотрудника ДПС
Три автомобиля столкнулись в Красносулинском районе Ростовской области, погиб сотрудник ДПС, проверявший документы у водителя, сообщает Госавтоинспекция... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T22:49:00+03:00
2025-02-10T22:49:00+03:00
2025-02-10T22:49:00+03:00
происшествия
авто
красносулинский район
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись в Красносулинском районе Ростовской области, погиб сотрудник ДПС, проверявший документы у водителя, сообщает Госавтоинспекция региона. Авария произошла в 16.24 мск на 993-м километре автодороги М-4 "Дон". По предварительным данным ведомства, 22-летний водитель автомобиля "Газ Некст" не предоставил преимущество в движении автомобилю "Фотон" и столкнулся с ним. После чего "Газ Некст" врезался в стоящий на обочине грузовик. "В результате ДТП под колеса попал сотрудник ДПС 1991 года рождения, осуществляющий проверку документов. Полицейский получил тяжелые травмы, впоследствии скончался", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250126/dtp-1995552847.html
красносулинский район
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, красносулинский район, ростовская область
Происшествия, Авто, Красносулинский район, Ростовская область
В Ростовской области на трассе насмерть сбили сотрудника ДПС
В Ростовской области в ДТП погиб сотрудник ДПС, проверявший документы у водителя