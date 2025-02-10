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В Якутске машина сбила четырех человек на пешеходном переходе - РИА Новости, 10.02.2025
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09:37 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/dtp-1998344614.html
В Якутске машина сбила четырех человек на пешеходном переходе
В Якутске машина сбила четырех человек на пешеходном переходе - РИА Новости, 10.02.2025
В Якутске машина сбила четырех человек на пешеходном переходе
Иномарка в Якутске сбила четырех человек на пешеходном переходе, трое госпитализированы, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД России по республике. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T09:37:00+03:00
2025-02-10T09:37:00+03:00
происшествия
якутск
гибдд мвд рф
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ЯКУТСК, 10 фев - РИА Новости. Иномарка в Якутске сбила четырех человек на пешеходном переходе, трое госпитализированы, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД России по республике. "Сегодня, 10 февраля, около 13 часов дня перекрестке улиц проспект Ленина – Аммосова города Якутска произошел наезд на четырех пешеходов. Предварительно установлено, что 51-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Probox, проехав на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на четырех пешеходов, которые переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила троих пешеходов в больницу, одного оставили на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Информации о состоянии пострадавших пока нет.
https://ria.ru/20250210/dtp-1998338642.html
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происшествия, якутск, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Якутск, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Якутске машина сбила четырех человек на пешеходном переходе

В Якутске иномарка сбила четырех человек на пешеходном переходе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЯКУТСК, 10 фев - РИА Новости. Иномарка в Якутске сбила четырех человек на пешеходном переходе, трое госпитализированы, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД России по республике.
"Сегодня, 10 февраля, около 13 часов дня перекрестке улиц проспект Ленина – Аммосова города Якутска произошел наезд на четырех пешеходов. Предварительно установлено, что 51-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Probox, проехав на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на четырех пешеходов, которые переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила троих пешеходов в больницу, одного оставили на месте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
Информации о состоянии пострадавших пока нет.
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ПроисшествияЯкутскГИБДД МВД РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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