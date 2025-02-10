https://ria.ru/20250210/dtp-1998338642.html
В Приморье возбудили дело после ДТП с автобусом, где пострадали 15 человек
В Приморье возбудили дело после ДТП с автобусом, где пострадали 15 человек - РИА Новости, 10.02.2025
В Приморье возбудили дело после ДТП с автобусом, где пострадали 15 человек
Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Приморье после ДТП с автобусом, в результате которого пострадали 15 РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T08:31:00+03:00
2025-02-10T08:31:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Приморье после ДТП с автобусом, в результате которого пострадали 15 человек, сообщает СУСК РФ по региону. В понедельник в Чугуевском округе Приморья произошла авария с участием лесовоза и маршрутного автобуса. По информации региональной прокуратуры, у груженого лесовоза во время поворота занесло прицеп, который врезался в автобус, идущий по маршруту "Чугуевка-Заветное". В краевом минздраве РИА Новости сообщили, что после ДТП 15 человек были доставлены в районную больницу, пятеро из них госпитализировали, в том числе одного – водителя автобуса - в крайне тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие, в том числе ребенок 2022 года рождения, были направлены на амбулаторное лечение. "Следственными органами СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Уточняется, что в салоне автобуса находились 20 пассажиров, 15 человек получили телесные повреждения, четверо из них госпитализированы. "В ходе расследования действиям компании-перевозчика будет дана правовая оценка на предмет соответствия оказываемых услуг установленным законом требованиям и нормам безопасности", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250207/dtp-1997886271.html
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происшествия, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье возбудили дело после ДТП с автобусом, где пострадали 15 человек
СК завел дело после ДТП с автобусом в Приморье, в котором пострадали 15 человек
ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Приморье после ДТП с автобусом, в результате которого пострадали 15 человек, сообщает СУСК РФ по региону.
В понедельник в Чугуевском округе Приморья произошла авария с участием лесовоза и маршрутного автобуса. По информации региональной прокуратуры, у груженого лесовоза во время поворота занесло прицеп, который врезался в автобус, идущий по маршруту "Чугуевка-Заветное". В краевом минздраве РИА Новости сообщили, что после ДТП 15 человек были доставлены в районную больницу, пятеро из них госпитализировали, в том числе одного – водителя автобуса - в крайне тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие, в том числе ребенок 2022 года рождения, были направлены на амбулаторное лечение.
"Следственными органами СУ СК России
по Приморскому краю
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в салоне автобуса находились 20 пассажиров, 15 человек получили телесные повреждения, четверо из них госпитализированы.
"В ходе расследования действиям компании-перевозчика будет дана правовая оценка на предмет соответствия оказываемых услуг установленным законом требованиям и нормам безопасности", - добавляется в сообщении.