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Доверие к доллару потеряно, мир ищет альтернативы, заявил дипломат - РИА Новости, 10.02.2025
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20:22 10.02.2025 (обновлено: 20:39 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/dollar-1998496210.html
Доверие к доллару потеряно, мир ищет альтернативы, заявил дипломат
Доверие к доллару потеряно, мир ищет альтернативы, заявил дипломат - РИА Новости, 10.02.2025
Доверие к доллару потеряно, мир ищет альтернативы, заявил дипломат
Действия США и Запада подрывают доверие к доллару и вынуждают страны искать альтернативы, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России,... РИА Новости, 10.02.2025
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ДЖАКАРТА, 10 фев - РИА Новости. Действия США и Запада подрывают доверие к доллару и вынуждают страны искать альтернативы, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев. Сразу после вступления в должность президента США Дональд Трамп угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в 100%, если те создадут угрожающую доллару единую валюту. По словам Князева, угрозы лидера США не имели и не имеют под собой практической почвы - страны БРИКС не занимаются созданием единой валюты. "Роль доллара как мировой валюты в первую очередь основана на доверии, на вере в то, что это та валюта, которую все могут использовать в своих расчетах. Те действия, которые предпринимают в американской администрации и на Западе в целом, скорее подрывают это доверие и заставляют страны думать о том, какие другие инструменты они могут использовать", - отметил Князев. По его словам, в этом же ряду стоят заявления Трампа о том, что стопроцентные пошлины будут введены в ответ на создание неких единых валют.
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Цены на нефть, США, Россия, Дональд Трамп, БРИКС
Доверие к доллару потеряно, мир ищет альтернативы, заявил дипломат

Посол Князев заявил, что действия США и Запада подорвали доверие к доллару

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ДЖАКАРТА, 10 фев - РИА Новости. Действия США и Запада подрывают доверие к доллару и вынуждают страны искать альтернативы, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев.
Сразу после вступления в должность президента США Дональд Трамп угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в 100%, если те создадут угрожающую доллару единую валюту. По словам Князева, угрозы лидера США не имели и не имеют под собой практической почвы - страны БРИКС не занимаются созданием единой валюты.
«
"Роль доллара как мировой валюты в первую очередь основана на доверии, на вере в то, что это та валюта, которую все могут использовать в своих расчетах. Те действия, которые предпринимают в американской администрации и на Западе в целом, скорее подрывают это доверие и заставляют страны думать о том, какие другие инструменты они могут использовать", - отметил Князев.
По его словам, в этом же ряду стоят заявления Трампа о том, что стопроцентные пошлины будут введены в ответ на создание неких единых валют.
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