https://ria.ru/20250210/dohody-1998426227.html
Пушилин заявил о росте доходов бюджета ДНР
Пушилин заявил о росте доходов бюджета ДНР - РИА Новости, 10.02.2025
Пушилин заявил о росте доходов бюджета ДНР
Доходы бюджета Донецкой Народной Республики в прошлом году выросли на 28,4% по сравнению с 2023 годом, в этом году вновь ожидается рост этого показателя,... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:49:00+03:00
2025-02-10T14:49:00+03:00
2025-02-10T14:49:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Доходы бюджета Донецкой Народной Республики в прошлом году выросли на 28,4% по сравнению с 2023 годом, в этом году вновь ожидается рост этого показателя, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава ДНР Денис Пушилин. "По росту доходов – мы тоже делаем абсолютный акцент. По прошлому году на 28,4% результат лучше, чем по 2023 году. В этом году мы также планируем увеличить доходы: 1,6 миллиарда (рублей) ожидаем. Но я думаю, будет больше. Пока так аккуратно говорю, начало года, но видим, где можно и нужно сконцентрировать точки роста", - сказал Пушилин на встрече с главой государства. Он отметил, что есть еще над чем работать, уточнив, что в этом году смогли сверстать трехлетний бюджет – с 2025 по 2027 год. По его словам, создается больше возможностей, больше предпосылок, что власти ДНР будут точечно, правильно реагировать на запросы людей. "И если говорить про образовательную систему, про общеобразовательные и дошкольные учреждения, мы в этом году запланировали увеличение на 5,2 миллиарда рублей, то есть бюджет уже составит более 34 миллиардов", - добавил Пушилин.
https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1992889314.html
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донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин, экономика
Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Владимир Путин, Экономика
Пушилин заявил о росте доходов бюджета ДНР
Глава ДНР Пушилин: доходы бюджета республики в 2024 году выросли на 28,4%