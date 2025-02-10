https://ria.ru/20250210/diversiya-1998374350.html

Все фигуранты дела о попытке диверсии в Подмосковье признали вину

Все фигуранты дела о попытке диверсии в Подмосковье признали вину - РИА Новости, 10.02.2025

Все фигуранты дела о попытке диверсии в Подмосковье признали вину

Все фигуранты уголовного дела о попытке диверсии в воинской части в Подмосковье признали вину в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:07:00+03:00

2025-02-10T12:07:00+03:00

2025-02-10T12:10:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Все фигуранты уголовного дела о попытке диверсии в воинской части в Подмосковье признали вину в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда."Понятно, в чем обвиняют. Вину признаю", - сказал Матвей Мельников.Вину также признал брат Мельникова Тимофей и их знакомый Юрий Михеев.Троим вменяют покушение на диверсию. Кроме того, братьям вменяется госизмена и участие в организации "Легион "Свобода России"*. На момент совершения преступления им было по 18 лет.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250207/novosibirsk-1997932955.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье)