https://ria.ru/20250210/diversiya-1998374350.html
Все фигуранты дела о попытке диверсии в Подмосковье признали вину
Все фигуранты дела о попытке диверсии в Подмосковье признали вину - РИА Новости, 10.02.2025
Все фигуранты дела о попытке диверсии в Подмосковье признали вину
Все фигуранты уголовного дела о попытке диверсии в воинской части в Подмосковье признали вину в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:07:00+03:00
2025-02-10T12:07:00+03:00
2025-02-10T12:10:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Все фигуранты уголовного дела о попытке диверсии в воинской части в Подмосковье признали вину в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда."Понятно, в чем обвиняют. Вину признаю", - сказал Матвей Мельников.Вину также признал брат Мельникова Тимофей и их знакомый Юрий Михеев.Троим вменяют покушение на диверсию. Кроме того, братьям вменяется госизмена и участие в организации "Легион "Свобода России"*. На момент совершения преступления им было по 18 лет.* Террористическая организация, запрещена в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Все фигуранты дела о попытке диверсии в Подмосковье признали вину
Фигуранты дела о попытке диверсии в воинской части в Подмосковье признали вину
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Все фигуранты уголовного дела о попытке диверсии в воинской части в Подмосковье признали вину в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда.
"Понятно, в чем обвиняют. Вину признаю", - сказал Матвей Мельников.
Вину также признал брат Мельникова Тимофей и их знакомый Юрий Михеев.
Троим вменяют покушение на диверсию. Кроме того, братьям вменяется госизмена и участие в организации "Легион "Свобода России"*. На момент совершения преступления им было по 18 лет.
* Террористическая организация, запрещена в России