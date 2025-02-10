Гатилов заявил о налаженном диалоге между Россией и властями Сирии
Постпред России при ООН Гатилов: диалог между Москвой и Дамаском налажен
© Фото : SANAДамаск
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Диалог России и новых властей в Сирии налажен, отношения между Дамаском и Москвой глубоки и не зависят от конъюнктуры, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломата постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Что касается текущей ситуации, то диалог с новыми властями Сирии налажен. В конце января текущего года Дамаск посетили спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Северной Африке, заместитель министра иностранных дел М.Л.Богданов, а также спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию А.Л.Лаврентьев. В развитие этих контактов в тесном взаимодействии с сирийской стороной будут определены приоритетные области дальнейшего развития сотрудничества между нашими двумя странами, которое имеет прочный проверенный десятилетиями фундамент", - сказал он.
Гатилов добавил, что отношения России и Сирии не являются конъюнктурными, а имеют глубокие исторические корни и основаны на принципах дружбы, взаимного уважения и стратегического партнерства.
"Наша страна всегда рассматривала и продолжает видеть в сирийцах близкий и дружественный народ", - подчеркнул постпред.
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.