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Гатилов заявил о налаженном диалоге между Россией и властями Сирии

Гатилов заявил о налаженном диалоге между Россией и властями Сирии - РИА Новости, 10.02.2025

Гатилов заявил о налаженном диалоге между Россией и властями Сирии

Диалог России и новых властей в Сирии налажен, отношения между Дамаском и Москвой глубоки и не зависят от конъюнктуры, заявил в интервью РИА Новости по случаю... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T17:19:00+03:00

2025-02-10T17:19:00+03:00

2025-02-10T17:26:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Диалог России и новых властей в Сирии налажен, отношения между Дамаском и Москвой глубоки и не зависят от конъюнктуры, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломата постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов."Что касается текущей ситуации, то диалог с новыми властями Сирии налажен. В конце января текущего года Дамаск посетили спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Северной Африке, заместитель министра иностранных дел М.Л.Богданов, а также спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию А.Л.Лаврентьев. В развитие этих контактов в тесном взаимодействии с сирийской стороной будут определены приоритетные области дальнейшего развития сотрудничества между нашими двумя странами, которое имеет прочный проверенный десятилетиями фундамент", - сказал он.Гатилов добавил, что отношения России и Сирии не являются конъюнктурными, а имеют глубокие исторические корни и основаны на принципах дружбы, взаимного уважения и стратегического партнерства."Наша страна всегда рассматривала и продолжает видеть в сирийцах близкий и дружественный народ", - подчеркнул постпред.В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.

https://ria.ru/20250210/siriya-1998451553.html

https://ria.ru/20250210/rossija-1998336869.html

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в мире, россия, сирия, дамаск (город), геннадий гатилов, башар асад, ахмед аш-шараа, оон