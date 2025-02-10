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Гатилов заявил о налаженном диалоге между Россией и властями Сирии - РИА Новости, 10.02.2025
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17:19 10.02.2025 (обновлено: 17:26 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/dialog-1998462704.html
Гатилов заявил о налаженном диалоге между Россией и властями Сирии
Гатилов заявил о налаженном диалоге между Россией и властями Сирии - РИА Новости, 10.02.2025
Гатилов заявил о налаженном диалоге между Россией и властями Сирии
Диалог России и новых властей в Сирии налажен, отношения между Дамаском и Москвой глубоки и не зависят от конъюнктуры, заявил в интервью РИА Новости по случаю... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:19:00+03:00
2025-02-10T17:26:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Диалог России и новых властей в Сирии налажен, отношения между Дамаском и Москвой глубоки и не зависят от конъюнктуры, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломата постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов."Что касается текущей ситуации, то диалог с новыми властями Сирии налажен. В конце января текущего года Дамаск посетили спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Северной Африке, заместитель министра иностранных дел М.Л.Богданов, а также спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию А.Л.Лаврентьев. В развитие этих контактов в тесном взаимодействии с сирийской стороной будут определены приоритетные области дальнейшего развития сотрудничества между нашими двумя странами, которое имеет прочный проверенный десятилетиями фундамент", - сказал он.Гатилов добавил, что отношения России и Сирии не являются конъюнктурными, а имеют глубокие исторические корни и основаны на принципах дружбы, взаимного уважения и стратегического партнерства."Наша страна всегда рассматривала и продолжает видеть в сирийцах близкий и дружественный народ", - подчеркнул постпред.В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
https://ria.ru/20250210/siriya-1998451553.html
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в мире, россия, сирия, дамаск (город), геннадий гатилов, башар асад, ахмед аш-шараа, оон
В мире, Россия, Сирия, Дамаск (город), Геннадий Гатилов, Башар Асад, Ахмед аш-Шараа, ООН
Гатилов заявил о налаженном диалоге между Россией и властями Сирии

Постпред России при ООН Гатилов: диалог между Москвой и Дамаском налажен

© Фото : SANAДамаск
Дамаск - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Диалог России и новых властей в Сирии налажен, отношения между Дамаском и Москвой глубоки и не зависят от конъюнктуры, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломата постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Что касается текущей ситуации, то диалог с новыми властями Сирии налажен. В конце января текущего года Дамаск посетили спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Северной Африке, заместитель министра иностранных дел М.Л.Богданов, а также спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию А.Л.Лаврентьев. В развитие этих контактов в тесном взаимодействии с сирийской стороной будут определены приоритетные области дальнейшего развития сотрудничества между нашими двумя странами, которое имеет прочный проверенный десятилетиями фундамент", - сказал он.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Россия готова помочь преодолеть гуманитарный кризис в Сирии, заявил Гатилов
Вчера, 16:36
Гатилов добавил, что отношения России и Сирии не являются конъюнктурными, а имеют глубокие исторические корни и основаны на принципах дружбы, взаимного уважения и стратегического партнерства.
"Наша страна всегда рассматривала и продолжает видеть в сирийцах близкий и дружественный народ", - подчеркнул постпред.
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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Вчера, 08:02
 
В миреРоссияСирияДамаск (город)Геннадий ГатиловБашар АсадАхмед аш-ШарааООН
 
 
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