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Во Владимирской области возбудили дело после падения детей из окна
Во Владимирской области возбудили дело после падения детей из окна - РИА Новости, 10.02.2025
Во Владимирской области возбудили дело после падения детей из окна
Дело об оставлении в опасности возбуждено во Владимирской области после падения детей из окна квартиры на третьем этаже в Муроме, сообщило региональное... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:58:00+03:00
2025-02-10T17:58:00+03:00
2025-02-10T17:58:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 10 фев – РИА Новости. Дело об оставлении в опасности возбуждено во Владимирской области после падения детей из окна квартиры на третьем этаже в Муроме, сообщило региональное следственное управление СК РФ. В минувшую субботу СУСК РФ по региону сообщало, что оставленные без присмотра трехлетний мальчик и его двухлетняя сестра, которые проживают с родителями на третьем этаже многоквартирного дома в Муроме, открыли окно и выпали на улицу. Детей госпитализировали, угрозы для их жизни и здоровья нет. Как отметило ведомство в понедельник, дети не пострадали благодаря действиям мужчины, поймавшего их. "В Муроме в отношении законного представителя малолетних детей, выпавших из окна, возбуждено уголовное дело", - сообщается в Telegram-канале СУСК. Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).
https://ria.ru/20250106/arest-1992676432.html
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происшествия, муром, россия, владимирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Муром, Россия, Владимирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владимирской области возбудили дело после падения детей из окна
СК в Муроме возбудил дело после падения двух детей из окна квартиры