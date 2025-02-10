https://ria.ru/20250210/delo-1998473189.html

Во Владимирской области возбудили дело после падения детей из окна

Во Владимирской области возбудили дело после падения детей из окна - РИА Новости, 10.02.2025

Во Владимирской области возбудили дело после падения детей из окна

Дело об оставлении в опасности возбуждено во Владимирской области после падения детей из окна квартиры на третьем этаже в Муроме, сообщило региональное... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T17:58:00+03:00

2025-02-10T17:58:00+03:00

2025-02-10T17:58:00+03:00

происшествия

муром

россия

владимирская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998188765_0:586:960:1126_1920x0_80_0_0_1f92cada0e9b4555fbc7a9993dabd0f0.jpg

РЯЗАНЬ, 10 фев – РИА Новости. Дело об оставлении в опасности возбуждено во Владимирской области после падения детей из окна квартиры на третьем этаже в Муроме, сообщило региональное следственное управление СК РФ. В минувшую субботу СУСК РФ по региону сообщало, что оставленные без присмотра трехлетний мальчик и его двухлетняя сестра, которые проживают с родителями на третьем этаже многоквартирного дома в Муроме, открыли окно и выпали на улицу. Детей госпитализировали, угрозы для их жизни и здоровья нет. Как отметило ведомство в понедельник, дети не пострадали благодаря действиям мужчины, поймавшего их. "В Муроме в отношении законного представителя малолетних детей, выпавших из окна, возбуждено уголовное дело", - сообщается в Telegram-канале СУСК. Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

https://ria.ru/20250106/arest-1992676432.html

https://ria.ru/20241030/avtobus-1980966408.html

муром

россия

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, муром, россия, владимирская область, следственный комитет россии (ск рф)