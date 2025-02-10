В Хабаровском крае возбудили дело после нападения собак на девочку
В Хабаровском крае после нападения собак на девочку возбудили дело о халатности
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 10 фев - РИА Новости. Дело о халатности возбуждено в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края после нападения собак на 10-летнюю девочку, сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
"В понедельник,10 февраля, в соцмедиа опубликована информация о нападении собак без владельцев на 10-летнюю девочку в районе улицы Владивостокской в городе Николаевске-на-Амуре. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь. Николаевским-на-Амуре межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении следственного управления.
Отмечается, что дается оценка действиям уполномоченных должностных лиц по обеспечению безопасности жителей населенного пункта от нападения безнадзорных животных. Принимаются меры к отлову животных.
По данным краевой прокуратуры, ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Надзорное ведомство даст оценку деятельности органов местного самоуправления по исполнению полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных, в том числе достаточности выделенных на эти цели средств, законности проведения конкурентных процедур, а также полноте выполненных условий контракта. В ходе проверки будет рассмотрен вопрос о взыскании с муниципалитета в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда.
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