https://ria.ru/20250210/delo-1998331091.html

В Хабаровском крае возбудили дело после нападения собак на девочку

В Хабаровском крае возбудили дело после нападения собак на девочку - РИА Новости, 10.02.2025

В Хабаровском крае возбудили дело после нападения собак на девочку

Дело о халатности возбуждено в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края после нападения собак на 10-летнюю девочку, сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T05:37:00+03:00

2025-02-10T05:37:00+03:00

2025-02-10T05:37:00+03:00

происшествия

николаевск-на-амуре

хабаровский край

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следственный комитет россии (ск рф)

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ХАБАРОВСК, 10 фев - РИА Новости. Дело о халатности возбуждено в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края после нападения собак на 10-летнюю девочку, сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО. "В понедельник,10 февраля, в соцмедиа опубликована информация о нападении собак без владельцев на 10-летнюю девочку в районе улицы Владивостокской в городе Николаевске-на-Амуре. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь. Николаевским-на-Амуре межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении следственного управления. Отмечается, что дается оценка действиям уполномоченных должностных лиц по обеспечению безопасности жителей населенного пункта от нападения безнадзорных животных. Принимаются меры к отлову животных. По данным краевой прокуратуры, ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Надзорное ведомство даст оценку деятельности органов местного самоуправления по исполнению полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных, в том числе достаточности выделенных на эти цели средств, законности проведения конкурентных процедур, а также полноте выполненных условий контракта. В ходе проверки будет рассмотрен вопрос о взыскании с муниципалитета в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда.

https://ria.ru/20250208/sk-1998189379.html

николаевск-на-амуре

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происшествия, николаевск-на-амуре, хабаровский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)