Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае возбудили дело после нападения собак на девочку - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:37 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/delo-1998331091.html
В Хабаровском крае возбудили дело после нападения собак на девочку
В Хабаровском крае возбудили дело после нападения собак на девочку - РИА Новости, 10.02.2025
В Хабаровском крае возбудили дело после нападения собак на девочку
Дело о халатности возбуждено в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края после нападения собак на 10-летнюю девочку, сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T05:37:00+03:00
2025-02-10T05:37:00+03:00
происшествия
николаевск-на-амуре
хабаровский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
ХАБАРОВСК, 10 фев - РИА Новости. Дело о халатности возбуждено в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края после нападения собак на 10-летнюю девочку, сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО. "В понедельник,10 февраля, в соцмедиа опубликована информация о нападении собак без владельцев на 10-летнюю девочку в районе улицы Владивостокской в городе Николаевске-на-Амуре. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь. Николаевским-на-Амуре межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении следственного управления. Отмечается, что дается оценка действиям уполномоченных должностных лиц по обеспечению безопасности жителей населенного пункта от нападения безнадзорных животных. Принимаются меры к отлову животных. По данным краевой прокуратуры, ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Надзорное ведомство даст оценку деятельности органов местного самоуправления по исполнению полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных, в том числе достаточности выделенных на эти цели средств, законности проведения конкурентных процедур, а также полноте выполненных условий контракта. В ходе проверки будет рассмотрен вопрос о взыскании с муниципалитета в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда.
https://ria.ru/20250208/sk-1998189379.html
николаевск-на-амуре
хабаровский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, николаевск-на-амуре, хабаровский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Хабаровском крае возбудили дело после нападения собак на девочку

В Хабаровском крае после нападения собак на девочку возбудили дело о халатности

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 10 фев - РИА Новости. Дело о халатности возбуждено в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края после нападения собак на 10-летнюю девочку, сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
"В понедельник,10 февраля, в соцмедиа опубликована информация о нападении собак без владельцев на 10-летнюю девочку в районе улицы Владивостокской в городе Николаевске-на-Амуре. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь. Николаевским-на-Амуре межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении следственного управления.
Отмечается, что дается оценка действиям уполномоченных должностных лиц по обеспечению безопасности жителей населенного пункта от нападения безнадзорных животных. Принимаются меры к отлову животных.
По данным краевой прокуратуры, ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Надзорное ведомство даст оценку деятельности органов местного самоуправления по исполнению полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных, в том числе достаточности выделенных на эти цели средств, законности проведения конкурентных процедур, а также полноте выполненных условий контракта. В ходе проверки будет рассмотрен вопрос о взыскании с муниципалитета в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда.
Пожар в административном здании на улице Электрозаводской в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
СК возбудил дело после пожара в здании Электрозавода в Москве
8 февраля, 20:03
 
ПроисшествияНиколаевск-на-АмуреХабаровский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала