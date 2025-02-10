В Нью-Йорке госслужащим запретили использовать DeepSeek
В Нью-Йорке госслужащим запретили использование DeepSeek на рабочих устройствах
© Getty Images / Anadolu/Dilara Irem SancarПриложение DeepSeek
© Getty Images / Anadolu/Dilara Irem Sancar
Приложение DeepSeek. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул в понедельник подписала указ о запрете для государственных служащих на использование китайского чат-бота DeepSeek на рабочих устройствах и при подключении к служебным сетям из опасений, что КНР якобы может использовать его для слежки, следует из публикации на сайте правительства штата.
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"Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о введении запрета на уровне штата на установку приложения DeepSeek с технологиями искусственного интеллекта на государственных устройствах и в сетях.... Высказывались серьезные опасения по поводу связи DeepSeek с зарубежными правительственными слежкой и цензурой, в том числе по поводу того, как DeepSeek может применяться для сбора данных пользователей и кражи технических секретов", - говорится на сайте властей Нью-Йорка.
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Ранее телеканал ABC сообщал, что член палаты представителей США Джош Готтхаймер предложил новый законопроект, который потребует от Административно-бюджетного управления в течение 60 дней разработать рекомендации по удалению чат-бота китайской компании DeepSeek с правительственных устройств.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Успех сервиса спровоцировал 27 января снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости.
В январе исследовательская группа компании Wiz Research сообщила о том, что обнаружила открытый для всех желающих сервер, принадлежащий DeepSeek, где содержалось более миллиона записей. Специалисты утверждали, что там были обнаружены истории чатов, секретные ключи и другая конфиденциальная информация. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов платформы Национальной технологической инициативы, пользователям не стоит делиться с DeepSeek личными данными из-за риска утечек. Они также отметили риски использования чат-бота в рабочих целях, поскольку утечка рабочих материалов, паролей или финансовых данных может привести к серьезным последствиям, включая финансовые потери или ущерб репутации.