Рейтинг@Mail.ru
В Нью-Йорке госслужащим запретили использовать DeepSeek - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:08 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/deepseek-1998501214.html
В Нью-Йорке госслужащим запретили использовать DeepSeek
В Нью-Йорке госслужащим запретили использовать DeepSeek - РИА Новости, 10.02.2025
В Нью-Йорке госслужащим запретили использовать DeepSeek
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул в понедельник подписала указ о запрете для государственных служащих на использование китайского чат-бота DeepSeek на... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T21:08:00+03:00
2025-02-10T21:08:00+03:00
в мире
технологии
китай
нью-йорк (город)
сша
apple
nasdaq
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996553692_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_09556ba6448b74b4782a87da7904748b.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул в понедельник подписала указ о запрете для государственных служащих на использование китайского чат-бота DeepSeek на рабочих устройствах и при подключении к служебным сетям из опасений, что КНР якобы может использовать его для слежки, следует из публикации на сайте правительства штата. "Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о введении запрета на уровне штата на установку приложения DeepSeek с технологиями искусственного интеллекта на государственных устройствах и в сетях.... Высказывались серьезные опасения по поводу связи DeepSeek с зарубежными правительственными слежкой и цензурой, в том числе по поводу того, как DeepSeek может применяться для сбора данных пользователей и кражи технических секретов", - говорится на сайте властей Нью-Йорка. Ранее телеканал ABC сообщал, что член палаты представителей США Джош Готтхаймер предложил новый законопроект, который потребует от Административно-бюджетного управления в течение 60 дней разработать рекомендации по удалению чат-бота китайской компании DeepSeek с правительственных устройств. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Успех сервиса спровоцировал 27 января снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости. В январе исследовательская группа компании Wiz Research сообщила о том, что обнаружила открытый для всех желающих сервер, принадлежащий DeepSeek, где содержалось более миллиона записей. Специалисты утверждали, что там были обнаружены истории чатов, секретные ключи и другая конфиденциальная информация. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов платформы Национальной технологической инициативы, пользователям не стоит делиться с DeepSeek личными данными из-за риска утечек. Они также отметили риски использования чат-бота в рабочих целях, поскольку утечка рабочих материалов, паролей или финансовых данных может привести к серьезным последствиям, включая финансовые потери или ущерб репутации.
https://ria.ru/20250129/ssha-1996024414.html
https://ria.ru/20250206/ssha-1997728631.html
китай
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996553692_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f7e745a661caa25ab3e9d52e90d5340e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, китай, нью-йорк (город), сша, apple, nasdaq
В мире, Технологии, Китай, Нью-Йорк (город), США, Apple, Nasdaq
В Нью-Йорке госслужащим запретили использовать DeepSeek

В Нью-Йорке госслужащим запретили использование DeepSeek на рабочих устройствах

© Getty Images / Anadolu/Dilara Irem SancarПриложение DeepSeek
Приложение DeepSeek - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Getty Images / Anadolu/Dilara Irem Sancar
Приложение DeepSeek. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул в понедельник подписала указ о запрете для государственных служащих на использование китайского чат-бота DeepSeek на рабочих устройствах и при подключении к служебным сетям из опасений, что КНР якобы может использовать его для слежки, следует из публикации на сайте правительства штата.
«
"Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о введении запрета на уровне штата на установку приложения DeepSeek с технологиями искусственного интеллекта на государственных устройствах и в сетях.... Высказывались серьезные опасения по поводу связи DeepSeek с зарубежными правительственными слежкой и цензурой, в том числе по поводу того, как DeepSeek может применяться для сбора данных пользователей и кражи технических секретов", - говорится на сайте властей Нью-Йорка.
Члены экипажа ракетного крейсера Vella Gulf ВМС США - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
ВМС США запретили служащим использовать DeepSeek
29 января, 02:37
Ранее телеканал ABC сообщал, что член палаты представителей США Джош Готтхаймер предложил новый законопроект, который потребует от Административно-бюджетного управления в течение 60 дней разработать рекомендации по удалению чат-бота китайской компании DeepSeek с правительственных устройств.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Успех сервиса спровоцировал 27 января снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости.
В январе исследовательская группа компании Wiz Research сообщила о том, что обнаружила открытый для всех желающих сервер, принадлежащий DeepSeek, где содержалось более миллиона записей. Специалисты утверждали, что там были обнаружены истории чатов, секретные ключи и другая конфиденциальная информация. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов платформы Национальной технологической инициативы, пользователям не стоит делиться с DeepSeek личными данными из-за риска утечек. Они также отметили риски использования чат-бота в рабочих целях, поскольку утечка рабочих материалов, паролей или финансовых данных может привести к серьезным последствиям, включая финансовые потери или ущерб репутации.
Логотипы DeepSeek и ChatGPT - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В Конгрессе США предложили удалить DeepSeek с правительственных устройств
6 февраля, 13:58
 
В миреТехнологииКитайНью-Йорк (город)СШАAppleNasdaq
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала