https://ria.ru/20250210/deepseek-1998501214.html

В Нью-Йорке госслужащим запретили использовать DeepSeek

В Нью-Йорке госслужащим запретили использовать DeepSeek - РИА Новости, 10.02.2025

В Нью-Йорке госслужащим запретили использовать DeepSeek

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул в понедельник подписала указ о запрете для государственных служащих на использование китайского чат-бота DeepSeek на... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T21:08:00+03:00

2025-02-10T21:08:00+03:00

2025-02-10T21:08:00+03:00

в мире

технологии

китай

нью-йорк (город)

сша

apple

nasdaq

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996553692_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_09556ba6448b74b4782a87da7904748b.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул в понедельник подписала указ о запрете для государственных служащих на использование китайского чат-бота DeepSeek на рабочих устройствах и при подключении к служебным сетям из опасений, что КНР якобы может использовать его для слежки, следует из публикации на сайте правительства штата. "Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о введении запрета на уровне штата на установку приложения DeepSeek с технологиями искусственного интеллекта на государственных устройствах и в сетях.... Высказывались серьезные опасения по поводу связи DeepSeek с зарубежными правительственными слежкой и цензурой, в том числе по поводу того, как DeepSeek может применяться для сбора данных пользователей и кражи технических секретов", - говорится на сайте властей Нью-Йорка. Ранее телеканал ABC сообщал, что член палаты представителей США Джош Готтхаймер предложил новый законопроект, который потребует от Административно-бюджетного управления в течение 60 дней разработать рекомендации по удалению чат-бота китайской компании DeepSeek с правительственных устройств. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Успех сервиса спровоцировал 27 января снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости. В январе исследовательская группа компании Wiz Research сообщила о том, что обнаружила открытый для всех желающих сервер, принадлежащий DeepSeek, где содержалось более миллиона записей. Специалисты утверждали, что там были обнаружены истории чатов, секретные ключи и другая конфиденциальная информация. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов платформы Национальной технологической инициативы, пользователям не стоит делиться с DeepSeek личными данными из-за риска утечек. Они также отметили риски использования чат-бота в рабочих целях, поскольку утечка рабочих материалов, паролей или финансовых данных может привести к серьезным последствиям, включая финансовые потери или ущерб репутации.

https://ria.ru/20250129/ssha-1996024414.html

https://ria.ru/20250206/ssha-1997728631.html

китай

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, китай, нью-йорк (город), сша, apple, nasdaq