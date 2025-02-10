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В трех регионах Дании политикам запретили пользоваться DeepSeek - РИА Новости, 10.02.2025
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18:58 10.02.2025 (обновлено: 19:00 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/deepseek-1998486295.html
В трех регионах Дании политикам запретили пользоваться DeepSeek
В трех регионах Дании политикам запретили пользоваться DeepSeek - РИА Новости, 10.02.2025
В трех регионах Дании политикам запретили пользоваться DeepSeek
Уже три административных региона Дании из пяти из соображений безопасности запретили политикам пользоваться китайским чат-ботом DeepSeek, сообщает датская... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T18:58:00+03:00
2025-02-10T19:00:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Уже три административных региона Дании из пяти из соображений безопасности запретили политикам пользоваться китайским чат-ботом DeepSeek, сообщает датская радиостанция Radio4 со ссылкой на местные власти. "Существуют опасения, что китайское правительство будет злоупотреблять данными, которые DeepSeek собирает у пользователей и передает третьим лицам. Политики и служащие в регионе Северная Ютландия больше не будут иметь возможность загружать и использовать инструмент искусственного интеллекта DeepSeek... То же самое относится к региону Центральная Ютландия... Это означает, что три из пяти регионов запретили DeepSeek - в среду Столичный регион Дании стал первым регионом страны, отключившим DeepSeek", - говорится в сообщении радиостанции. Как утверждает заместитель директора регионального секретариата в Центральной Ютландии Карстен Линд, причиной запрета китайского чат-бота является защита данных, поскольку якобы неизвестно, где в конечном итоге оказываются данные, которые пользователи помещают в DeepSeek, и кто имеет к ним доступ. "Мы блокируем приложение, чтобы его больше нельзя было загрузить. Мы делаем это для защиты наших данных и обеспечения безопасности в вопросах кибербезопасности", - заявил радиостанции вице-председатель Столичного региона Томас Роден. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Успех сервиса спровоцировал 27 января снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости. В январе исследовательская группа компании Wiz Research сообщила о том, что обнаружила открытый для всех желающих сервер, принадлежащий DeepSeek, где содержалось более миллиона записей. Специалисты утверждали, что там были обнаружены истории чатов, секретные ключи и другая конфиденциальная информация. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов платформы Национальной технологической инициативы, пользователям не стоит делиться с DeepSeek личными данными из-за риска утечек. Они также отметили риски использования чат-бота в рабочих целях, поскольку утечка рабочих материалов, паролей или финансовых данных может привести к серьезным последствиям, включая финансовые потери или ущерб репутации.
https://ria.ru/20250130/deepseek-1996496977.html
https://ria.ru/20250206/deepseek-1997696049.html
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в мире, технологии, дания, китай, сша, apple, nasdaq
В мире, Технологии, Дания, Китай, США, Apple, Nasdaq
В трех регионах Дании политикам запретили пользоваться DeepSeek

Radio4: китайский чат-бот DeepSeek запретили для политиков в трех регионах Дании

© AP Photo / Andy WongЛоготип приложения DeepSeek на экране смартфона
Логотип приложения DeepSeek на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Andy Wong
Логотип приложения DeepSeek на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Уже три административных региона Дании из пяти из соображений безопасности запретили политикам пользоваться китайским чат-ботом DeepSeek, сообщает датская радиостанция Radio4 со ссылкой на местные власти.
«
"Существуют опасения, что китайское правительство будет злоупотреблять данными, которые DeepSeek собирает у пользователей и передает третьим лицам. Политики и служащие в регионе Северная Ютландия больше не будут иметь возможность загружать и использовать инструмент искусственного интеллекта DeepSeek... То же самое относится к региону Центральная Ютландия... Это означает, что три из пяти регионов запретили DeepSeek - в среду Столичный регион Дании стал первым регионом страны, отключившим DeepSeek", - говорится в сообщении радиостанции.
Приложение DeepSeek - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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Как утверждает заместитель директора регионального секретариата в Центральной Ютландии Карстен Линд, причиной запрета китайского чат-бота является защита данных, поскольку якобы неизвестно, где в конечном итоге оказываются данные, которые пользователи помещают в DeepSeek, и кто имеет к ним доступ.
«
"Мы блокируем приложение, чтобы его больше нельзя было загрузить. Мы делаем это для защиты наших данных и обеспечения безопасности в вопросах кибербезопасности", - заявил радиостанции вице-председатель Столичного региона Томас Роден.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Успех сервиса спровоцировал 27 января снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости.
В январе исследовательская группа компании Wiz Research сообщила о том, что обнаружила открытый для всех желающих сервер, принадлежащий DeepSeek, где содержалось более миллиона записей. Специалисты утверждали, что там были обнаружены истории чатов, секретные ключи и другая конфиденциальная информация. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов платформы Национальной технологической инициативы, пользователям не стоит делиться с DeepSeek личными данными из-за риска утечек. Они также отметили риски использования чат-бота в рабочих целях, поскольку утечка рабочих материалов, паролей или финансовых данных может привести к серьезным последствиям, включая финансовые потери или ущерб репутации.
Приложение DeepSeek - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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